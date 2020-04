Santa Messa Pasqua 2020, Urbi et Orbi/ Diretta video: Papa celebra Gesù Risorto

Si conclude con il trionfo della vita sulla morte, della speranza sulla paura e il dolore la Settimana Santa 2020: la Chiesa celebra oggi la Santa Messa del giorno di Pasqua 2020, con la conseguente benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco a tutto il mondo collegato in diretta tv e video streaming per le tristemente note precauzioni anti coronavirus. Come abbiamo ormai imparato a vedere in questa strana e dolorosa Quaresima, tutti i riti della Chiesa con Papa Francesco, oltre ovviamente a tutti i piccoli gesti e abitudini delle nostre vite quotidiane: «Come lo vivo io spiritualmente? Prego di più, perché credo di doverlo fare, e penso alla gente. Mi preoccupa questo: la gente. Pensare alla gente mi unge, mi fa bene, mi sottrae all’egoismo» raccontava Papa Francesco in una intervista internazionale mercoledì scorso.

E così per la Pasqua del Signore si rinnova l’invito della Chiesa a seguire la compagnia della Santa Messa del giorno di Pasqua alle ore 10 e a seguire attorno alle ore 12 la lettura del messaggio Urbi et Orbi del Papa a tutta la cristianità: il duplice momento che conclude la Settimana Santa 2020 sarà garantito dalla diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e dalla diretta in video streaming su RaiPlay e il canale YouTube di Vatican News.

SANTA MESSA PASQUA: IL MESSAGGIO DEL PAPA

«Oggi la Chiesa rinnova l’annuncio dei primi discepoli: “Gesù è risorto!”. E di bocca in bocca, da cuore a cuore riecheggia l’invito alla lode: “Alleluia! … Alleluia!”» spiegava Papa Francesco in una Piazza San Pietro gremita solo un anno fa nel celebrare la Santa Messa di Pasqua. Sono passati 12 mesi ed è cambiato il mondo per colpa della pandemia: per questo motivo la Messa oggi sarà celebrata dal Santo Padre all’interno della Basilica di San Pietro senza la presenza fisica dei fedeli mentre al termine rivolgerà il suo messaggio Urbi et Orbi con la benedizione alla quale è annessa come da tradizione la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria. «Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello stesso tempo ad ogni persona e al mondo. La Risurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna, perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la Pasqua è anche l’inizio del mondo nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato e della morte: il mondo finalmente aperto al Regno di Dio, Regno di amore, di pace e di fraternità» spiegava ancora lo scorso anno nel messaggio Urbi et Orbi Papa Francesco ad un mondo lacerato dalle guerre e dalle tensioni geopolitiche.

È passato un anno e il pensiero ora è tutto per l’emergenza sanitaria più grave dai tempi del colera e della peste degli scorsi secoli: «“Che me ne faccio di un Dio così debole, che muore? Preferirei un dio forte, un Dio potente!”. Ma sai, il potere di questo mondo passa, mentre l’amore resta. Solo l’amore custodisce la vita che abbiamo, perché abbraccia le nostre fragilità e le trasforma. È l’amore di Dio che a Pasqua ha guarito il nostro peccato col suo perdono, che ha fatto della morte un passaggio di vita, che ha cambiato la nostra paura in fiducia, la nostra angoscia in speranza. La Pasqua ci dice che Dio può volgere tutto in bene», rilancia ancora in questi giorni Papa Francesco invitando il mondo a celebrare la Pasqua del Signore.

PASQUA 2020, BENEDIZIONE URBI ET ORBI

Una vittoria che è la Resurrezione del Cristo come per tutti noi: la possibilità di sconfiggere la morte e il dolore non con la “forza” ma con l’umiltà di chi non si è fatto problemi a farsi carne per venire in mezzo a noi. «Gesù ha cambiato la storia facendosi vicino a noi e l’ha resa, per quanto ancora segnata dal male, storia di salvezza. Offrendo la sua vita sulla croce, Gesù ha vinto anche la morte. Dal cuore aperto del Crocifisso, l’amore di Dio raggiunge ognuno di noi. Noi possiamo cambiare le nostre storie avvicinandoci a Lui, accogliendo la salvezza che ci offre. Fratelli e sorelle, apriamogli tutto il cuore nella preghiera, questa settimana, questi giorni: con il Crocifisso e con il Vangelo», spiegava ancora Papa Francesco nell’ultima Udienza Generale prima della Santa Messa di Pasqua.

Come visto poi già nel momento della straordinaria preghiera in Piazza San Pietro vuota lo scorso 27 marzo, il Santo Padre affiderà alla Madonna e a Gesù Risorto l’invocazione per far terminare la pandemia da coronavirus: lo farà tramite il messaggio “Urbi et Orbi”, ovvero “alla città e al mondo”. Si tratta di una delle preghiere più antiche della storia della Chiesa e riflette l’umile richiesta della misericordia divina che possa scendere sul cuore dilaniato dell’uomo; con la Benedizione Urbi et Orbi la Chiesa concede a tutti i fedeli la possibilità di remissione di tutti i peccati e i drammi dovuti e collegati ad essi.

Ecco qui di seguito il testo integrale della benedizione che Papa Francesco pronuncerà in latino davanti al mondo intero collegato in diretta video streaming: «I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l’indulgenza, l’assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre»





