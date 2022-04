Santa Messa Pasqua 2022, testo benedizione Urbi et Orbi/ Diretta video Papa: Cristo è risorto

SANTA MESSA DI PASQUA 2022 CON PAPA FRANCESCO: LA DIRETTA VIDEO

Gesù è risorto – come verrà celebrato a breve nella Santa Messa di Pasqua 2022 – e ha vinto per sempre la morte: è su questa certezza iniziale che si fonda la speranza cristiana, anche in un momento tragico e drammatico come quello dei venti di guerra in arrivo dall’est Europa. Con la Santa Messa e la successiva Benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco chiude di fatto il Triduo Pasquale e pure la Settimana Santa 2022, finalmente tornata in piena “presenza” dopo due anni segnati da restrizioni e regole anti-Covid.

«Fratelli, sorelle, in questa settimana accogliamo la certezza che Dio può perdonare ogni peccato. Dio perdona tutti, può perdonare ogni distanza, mutare ogni pianto in danza (cfr Sal 30,12); la certezza che con Cristo c’è sempre posto per ognuno; che con Gesù non è mai finita, non è mai troppo tardi. Con Dio si può sempre tornare a vivere», così diceva il Santo Padre nell’omelia della Domenica delle Palme, momento da cui invece era iniziata la Settimana Santa. Si rinnova anche per questo giorno l’invito della Chiesa, tramite la diretta tv e video streaming della Messa di Pasqua 2022 e della benedizione Urbi et Orbi, alla costante compagnia di Cristo nell’Eucaristia: dopo la Veglia di Pasqua della scorsa notte, Papa Francesco celebra con la Santa Messa di Pasqua 2022 alle ore 10 presso la Cappella Papale in Basilica San Pietro.

Non ci sarà l’omelia come da tradizione (sostituita da momenti di preghiera e riflessione in silenzio), in quanto al termine della celebrazione alle ore 12 avverrà la lettura del messaggio “Urbi et Orbi” a tutta la cristianità, dalla Loggia centrale della Basilica. Anche questi ultimi due momenti della Settimana Santa saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e con la diretta video streaming della Messa di Pasqua 2022 e la benedizione Urbi et Orbi sul canale YouTube di Vatican News.

PAPA FRANCESCO, IL MESSAGGIO NELLA MESSA DI PASQUA 2021

«Oggi riecheggia in ogni parte del mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù, il crocifisso, è risorto, come aveva detto. Alleluia”»: iniziava così il messaggio “Urbi et Orbi” di Papa Francesco nella celebrazione di Pasqua 2021, quando ancora la grave preoccupazione mondiale era riferita alla pandemia da Covid-19. Sono passati 12 mesi e assieme al virus, è la guerra tra Russia e Ucraina ad allargare i “cordoni” del dramma umano e sociale: l’annuncio di Pasqua che darà oggi Papa Francesco in occasione della benedizione Urbi et Orbi non potrà che fondarsi sullo sforzo di pace che la Chiesa di Cristo continua a proferire in queste settimane di scontri e vittime.

Nel messaggio durante la Messa di Pasqua di un anno fa, il Santo Padre sottolineava come l’annuncio della Resurrezione nella Pasqua «non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando. La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi». Papa Francesco sottolineava durante la messa come l’annuncio della Pasqua racchiude in pochissime parole un avvenimento che dona la speranza al mondo e che non delude: «“Gesù, il crocifisso, è risorto”. Non ci parla di angeli o di fantasmi, ma di un uomo, un uomo in carne e ossa, con un volto e un nome: Gesù. Il Vangelo attesta che questo Gesù, crocifisso sotto Ponzio Pilato per aver detto di essere il Cristo, il Figlio di Dio, il terzo giorno è risorto, secondo le Scritture e come Egli stesso aveva predetto ai suoi discepoli».

Colui che è stato crocifisso è risorto: questo annuncio “scandaloso” fonda la certezza di una speranza che va oltre gli “sforzi di pace” degli uomini: «Tra le molteplici difficoltà che stiamo attraversando, non dimentichiamo mai che noi siamo sanati dalle piaghe di Cristo (cfr 1 Pt 2,24). Alla luce del Risorto le nostre sofferenze sono trasfigurate. Dove c’era morte ora c’è vita, dove c’era lutto, ora c’è consolazione. Nell’abbracciare la Croce Gesù ha dato senso alle nostre sofferenze e ora preghiamo che gli effetti benefici di questa guarigione si espandano in tutto il mondo».

MESSA DI PASQUA 2022, LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI: IL TESTO INTEGRALE

Al termine della benedizione “Urbi et Orbi” come da tradizione Papa Francesco impone su chiunque in ascolto la Benedizione solenne, concedendo a tutti l’indulgenza plenaria (qui tutte le informazioni su cos’è e come ottenerla).

Come noto ormai, la termine della Santa Messa di Pasqua 2022, il Santo Padre procederà alla lettura del messaggio Urbi et Orbi, “alla Città e al mondo”: come sottolineava solo un anno fa da Piazza San Pietro Papa Bergoglio, «Gesù risorto porta impresse le piaghe delle mani, dei piedi e del costato. Queste piaghe sono il sigillo perenne del suo amore per noi. Chiunque soffre una dura prova, nel corpo e nello spirito, può trovare rifugio in queste piaghe, ricevere attraverso di esse la grazia della speranza che non delude».

Qui di seguito riportiamo il testo integrale della benedizione “Urbi et Orbi” che Papa Francesco pronuncerà in latino davanti alla cristianità intera collegata in tv o video streaming per la Messa di Pasqua 2022: «I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l’indulgenza, l’assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre».

LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA MESSA DI PASQUA 2022 DI PAPA FRANCESCO E BENEDIZIONE URBI ET ORBI













