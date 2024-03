Santa Messa Pasqua 2024, Benedizione Urbi et Orbi/ Diretta video streaming Rai 1: la pace di Papa Francesco

SANTA MESSA DI PASQUA 2024 CON BENEDIZIONE URBI ET ORBI: IL PROGRAMMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV CON PAPA FRANCESCO

Si chiude idealmente oggi 31 marzo, con la diretta Santa Messa del giorno di Pasqua e con la Benedizione Urbi et Orbi, la Settimana Santa 2024, ma resta invece straordinariamente aperta la “porta” del Signore che al mondo intero nel corso di questi due millenni testimoni la vittoria sulla morte e sul male per sempre. L’annuncio della notte di Pasqua – vissuto nella Veglia con Papa Francesco ieri sera in Vaticano – è netto e limpido davanti a tutti: «Gesù è risorto, Alleluia». Dileggiato, accusato, torturato e vilipeso come tanti fratelli cristiani nel mondo anche oggi, Cristo è risorto dalla morte per salvare l’umanità non solo dal male “feroce” ma anche da quel “cuore inaridito” sottolineato da Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa del Crisma il Giovedì Santo.

Con la diretta della Santa Messa e l’Urbi et Orbi (letteralmente “alla città e al mondo”) 2024 Papa Francesco arriva a chiudere il Triduo Pasquale 2024 dopo aver presenziato a tutti i momenti più significativi fin dalla Domenica delle Palme un’esatta settimana fa: la Lavanda dei Piedi con Messa in Cena Domini nel carcere di Rebibbia, la Passione, la Via Crucis al Colosseo con le meditazioni per la prima volta redatte da Bergoglio stesso, fino alle ultime due celebrazioni oggi in Piazza San Pietro. L’appuntamento è rinnovato per oggi domenica 31 marzo 2024 con la diretta tv su Rai 1, Canale 5 e Tv2000 dalle ore 10 per la Santa Messa della Domenica di Pasqua2024 “Resurrezione del Signore”: possibile collegarsi anche con la diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News (disponibile qui a fondo pagina, ndr) per assistere a tutti i momenti della Santa Messa in Piazza San Pietro davanti a migliaia di fedeli giunti per chiudere gli ultimi riti della Settimana Santa. Al termine dell’Eucaristia, alle ore 12 circa Papa Francesco leggerà il messaggio “Urbi et Orbi” dalla Loggia Centrale della Basilica, con benedizione finale da impartire all’intera cristianità.

IL MESSAGGIO DI PACE DI PAPA FRANCESCO DOPO LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI

Nella duplice celebrazione di Pasqua 2024 va ricordato come da tradizione Papa Francesco preferisce non proferire l’omelia durante la diretta della Santa Messa del giorno – avendo già predicato nella Veglia Pasquale della Notte – mentre concentra il messaggio e appello di pace, nel giorno della Resurrezione di Gesù, alla Benedizione Urbi et Orbi. «Cristo è risorto! Oggi proclamiamo che Lui, il Signore della nostra vita, è “la risurrezione e la vita” del mondo (cfr Gv 11,25). È Pasqua, che significa “passaggio”, perché in Gesù si è compiuto il passaggio decisivo dell’umanità», così Papa Francesco apriva il suo messaggio “alla città e al mondo” nella Pasqua dello scorso anno, a pochissimi giorni dalle dimissioni post-ricovero in ospedale.

Il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla tristezza alla gioia della Resurrezione: con la Santa Pasqua si celebra il compimento della “promessa” cristiana con cui Gesù si è presentato al mondo, «chi è con me risorgerà in eterno». «Non siamo soli: Gesù, il Vivente, è con noi per sempre. Gioiscano la Chiesa e il mondo, perché oggi le nostre speranze non si infrangono più contro il muro della morte, ma il Signore ci ha aperto un ponte verso la vita», ribadiva ancora il Santo Padre nel messaggio Urbi et Orbi dello scorso anno. Centrale sarà quest’anno il tema della pace anche in virtù delle tante iniziative e discorsi tenuti in questi mesi da Papa Francesco, con reali tensioni diplomatiche esercitate anche di recente specie su Ucraina e Medio Oriente: augurando la pace all’intero mondo, già al termine della Pasqua 2023 il Pontefice invitava a porre fine «a tutte le guerre che insanguinano il mondo». Nella recente lettera inviata ai cattolici di Terra Santa – in vista della Pasqua 2024 – Papa Francesco ha ribadito il suo appello di pace in nome della Resurrezione di Gesù: «In questi tempi oscuri, in cui sembra che le tenebre del Venerdì santo ricoprano la vostra Terra e troppe parti del mondo sfigurate dall’inutile follia della guerra, che è sempre e per tutti una sanguinosa sconfitta, voi siete fiaccole accese nella notte; siete semi di bene in una terra lacerata da conflitti».

IL TESTO INTEGRALE DELLA BENEDIZIONE URBI ET ORBI PER LA MESSA DI PASQUA 2024

Al termine del messaggio “Urbi et Orbi” letto da Papa Francesco dalla Loggia centrale di San Pietro (una volta conclusasi la diretta della Santa Messa di Pasqua 2024), come da tradizione Papa Francesco impone la Benedizione solenne concedenti a tutti l’indulgenza plenaria. Qui di seguito riportiamo il testo integrale tradotto della Benedizione Urbi et Orbi che il Santo Padre pronuncerà nella formula originaria in latino davanti all’intera cristianità collegata in tv o video streaming per la Messa di Pasqua 2024:

«I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l’indulgenza, l’assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre». Qui invece ecco tutte le informazioni su come ottenere l’indulgenza plenaria con cui vengono rimosse tutte le pene derivanti dal peccato originale.

