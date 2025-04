COME SEGUIRE LA DIRETTA SANTA MESSA DI PASQUA CON IL CARDINALE COMASTRI: LA GIOIA DEL CRISTO RISORTO

L’Alleluia della cristianità nel giorno più importante dell’anno liturgico: con la Santa Messa del giorno di Pasqua 2025 il popolo cristiano conclude la Settimana Santa nel culmine della gioia per Gesù risorto. Dopo l’annuncio della Resurrezione avvenuto nella Veglia di Pasqua di ieri sera, Piazza San Pietro torna protagonista con una novità però mai avvenuta in questi ultimi 12 anni di Pontificato: non sarà Papa Francesco a celebrare la Santa Messa di Pasqua 2025 sul sagrato della Basilica di San Pietro, bensì il cardinale Angelo Comastri – attuale arciprete emerito della Cattedrale.

Le condizioni di salute dopo un mese di ricovero e uno altrettanto di convalescenza non sono del tutto riprese, e così il Santo Padre ha dovuto delegare un suo sostituto per l’annuncio della Pasqua all’intera cristianità.

Non per questo la vicinanza di Papa Francesco viene meno, come abbiamo visto nei vari riti scanditi di questa Settimana Santa con la presenza del Santo Padre, sebbene non da celebrante. Oggi l’annuncio della Resurrezione nella grande Messa solenne del giorno precederà la Benedizione Urbi et Orbi, sulla quale resta l’incognita del meteo che potrebbe – se con previsioni positive del tempo – portare ad una breve salita alla Loggia di San Pietro per impartire il la benedizione a tutto il mondo.

La grande giornata di Pasqua in Vaticano prende però inizio alle ore 10.30 con la Santa Messa sul sagrato della Piazza San Pietro celebrata per l’appunto dal cardinale Comastri, vicario emerito del Papa: la diretta in tv su Rai 1 e Tv2000, la diretta in video streaming su RaiPlay e sui canali di Vatican News, e la diretta in mondovisione sia per la Santa Messa sia per quanto succederà attorno a mezzogiorno con la Benedizione “alla città e al mondo” in cui la Chiesa offre il proprio messaggio di pace e di Resurrezione. Qui intanto è possibile seguire la Santa Messa con il libretto ufficiale della celebrazione eucaristica solenne.

LA PASQUA DI RESURREZIONE: ATTESO IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO, ‘REBUS’ SULLA BENEDIZIONE

Se infatti non vi sono dubbi sulla paternità del messaggio Urbi et Orbi che verrà letto in Piazza San Pietro (e in diretta mondiale), qualche incognita si ha su chi effettivamente impartirà la benedizione solenne prevista nei giorni di Natale e Capodanno. Papa Francesco ha scritto di proprio pugno il messaggio di Pasqua, così come ha voluto redigere tutti i testi di questa settimana Santa, dal Giovedì Santo fino alle meditazioni della Via Crucis e l’omelia della Veglia di Pasqua letta ieri dal cardinal Re nella notte del Sabato Santo.

Le condizioni di salute ancora non pienamente ristabilite, il quadro stazionario con ripresa di movimenti motori e uso della voce, non permettono ancora una prolungata esposizione di Papa Francesco all’aperto né un lungo discorso, anche se letto.

Questo non toglie che in caso di meteo positivo, il Santo Padre possa comunque impartire la Benedizione Urbi et Orbi, prerogativa del Pontefice regnante secondo lo statuto in Vaticano. Eventualmente potrebbe essere il cardinale Parolin a leggere il messaggio scritto dal Papa, con Bergoglio che potrebbe invece impartire la benedizione al termine della Santa Messa di Pasqua: verrà deciso il tutto a ridosso dell’evento, per evitare ulteriori complicazioni alla salute comunque ancora fragile del Santo Padre.

LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI: L’ABBRACCIO DEL PAPA ALLA CRISTIANITÀ DOPO IL GRANDE SPAVENTO

Dal Santo Natale fino alla Santa Pasqua, il messaggio (e la benedizione) Urbi et Orbi è una delle principali e più antiche tradizioni della Chiesa: usata nelle Congregazioni e appunto con le solenni benedizioni pontificie, il messaggio nella formula originaria in latino viene impartito dalla loggia centrale di San Pietro dal Pontefice.

In attesa di capire se dopo la Santa Messa di Pasqua 2025 la diretta in video streaming Rai 1 della Benedizione Urbi et Orbi sarà celebrata dai cardinali della Curia o direttamente da Papa Francesco, ecco il link per il testo integrale ufficiale. Qui invece è possibile trovare le regole, le norme e le indicazioni della Liturgia Cattolica per ottenere l’indulgenza plenaria in vista della Santa Pasqua: questo pur rimanendo sempre attiva la possibilità di lucrare la remissione delle pene per il peccato originale previsto in questo anno di Giubileo 2025.

Nel messaggio Urbi et Orbi scritto lo scorso anno da Papa Francesco, la pace della Resurrezione di Cristo restava il cardine su cui ruotava l’intera riflessione di fede: «La tomba di Gesù era stata chiusa con una grossa pietra; e così anche oggi massi pesanti, troppo pesanti chiudono le speranze dell’umanità». Oltre agli appelli per la pace in tutte le guerre, Papa Francesco ricordò la centralità della vita come massimo dono della Resurrezione del Figlio, a fronte però del tanto disprezzo spesso dimostrato da questo mondo proprio «contro il prezioso dono della vita» per bambini, anziani e indifesi.

DIRETTA MESSA DI PASQUA 2025 E BENEDIZIONE URBI ET ORBI