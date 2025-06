SANTA MESSA E REGINA COELI CON PAPA LEONE XIV: LA FESTA DI PENTECOSTE E IL GIUBILEO DEI MOVIMENTI IN DIRETTA VIDEO RAI 1

Il dono dello Spirito Santo che discende sull’umanità per accompagnarla fino all’incontro con il Signore: la Chiesa celebra oggi 8 giugno 2025 la festa di Pentecoste in una cornice molto particolare, con la Santa Messa di Papa Leone XIV assieme al Giubileo dei Movimenti e delle Associazioni. Quasi 100mila pellegrini in Piazza San Pietro accolgono il Santo Padre Prevost poche ore dopo la Veglia di Pentecoste (sempre col Pontefice, ndr), chiudendo una due giorni di preghiere, testimonianze e celebrazioni per rinnovare i vari carismi dei Movimenti al continuo servizio della Chiesa di Cristo.

L’appuntamento è fissato per questa mattina alle ore 10.30 in Piazza San Pietro (ingresso libero fino alla chiusura della piazza, ndr) con possibilità però di assistere alla Santa Messa di Pentecoste 2025 e al Giubileo dei Movimenti in diretta tv su Rai 1 e sul canale YouTube streaming di Vatican News. Al termine della celebrazione, a chiusura del tempo di Pasqua con la Pentecoste, Papa Leone XIV terrà il suo ultimo Regina Coeli con un nuovo appello di pace alle nazioni in guerre: da domenica prossima tornerà il tradizionale Angelus domenicale dalla finestra del Vaticano che affaccia su Piazza San Pietro.

COS’È LA PENTECOSTE E COSA FESTEGGIA OGGI LA CHIESA CATTOLICA

Se in origine la Pentecoste era una normale festa ebraica che segnava l’inizio dei raccolti e della mietitura 50 giorni dopo la Pasqua ebraica, con l’avvento del Cristianesimo il Signore Gesù ha cambiato radicalmente il significato ponendo nel giorno di Pentecoste la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli apostoli riuniti nel luogo dove si tenne 50 giorni prima l’Ultima Cena e il tradimento di Gesù.

Cristo fa discende il suo dono all’umanità per il resto dell’eternità, lo Spirito paraclito in grado di dare lo “slancio missionario” e l’uscita verso il mondo nell’annunciare il Vangelo: Maria, gli apostoli e i più vicini discepoli di Gesù vennero riempiti di Spirito Santo, unificando la Chiesa per sempre e donando il carisma sotto forma di 7 ulteriori doni all’’umanità.

Dalla fortezza alla scienza, dal consiglio alla sapienza, finendo con intelletto, pietà e timore di Dio: come ha spiegato Papa Francesco in un’udienza generale del giugno 2019, con la Pentecoste Crisi fonda un’alleanza nuova, originata non più su una legge scritta sulle tavole di Mosè, «ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di carne». Qui il messale CEI di oggi 8 giugno 2025 con le letture e il Vangelo di Pentecoste per la Santa Messa di rito romano

SI CHIUDE IL GIUBILEO DEI MOVIMENTI: PAPA LEONE XIV CON QUASI 100MILA PELLEGRINI IN PIAZZA SAN PIETRO

Da Comunione e Liberazione ai Focolarini, dall’Azione Cattolica fino al Cammino Neocatecumenale, con tutti gli altri carismi che accompagnano il cammino della Chiesa nell’annuncio del Vangelo di Cristo: con la Santa Messa di Pentecoste in diretta su Rai si chiude oggi 8 giugno il Giubileo dei Movimenti e delle Associazioni, con l’ultimo abbraccio di Papa Leone XIV dopo l’intensa Veglia di Pentecoste avvenuta ieri sera sempre in Piazza San Pietro.

Quasi 100mila persone in arrivo da oltre 100 Paesi nel mondo per testimoniare e manifestare l’amore per Dio e per la Chiesa, nell’abbraccio di unità e comunione che il Santo Padre ha ribadito fin dal suo primo giorno da successore di Pietro al Soglio Pontificio. Dal pellegrinaggio alle Porte Sante fino alla testimonianza di fede mutuata negli eventi di ieri e nelle celebrazioni di questa mattina: con la celebrazione eucaristica di Pentecoste e la successiva recita del Regina Coeli, Papa Leone XIV invita tutti i Movimenti a proseguire la strada dell’evangelizzazione e della testimonianza incarnata che Dio è uno e ama ciascuno dei propri figli.

