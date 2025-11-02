L'Angelus e la Santa Messa di Papa Leone XIV per la commemorazione di tutti i defunti oggi 2 novembre 2025: la diretta, il Vangelo e la preghiera

LA PRIMA PREGHIERA PER IL GIORNO DEI MORTI CON PAPA LEONE XIV: LA CERIMONIA AL VERANO DI ROMA

Un anno fa Papa Francesco faceva il suo ingresso in carrozzina al Cimitero Laurentino per pregare e far memoria di tutti i morti nel giorno di celebrazioni del 2 novembre: oggi invece Papa Leone XIV fa la sua prima Santa Messa per la commemorazione dei defunti, scegliendo il Cimitero del Verano sempre nella Capitale.

Un nuovo inizio con la preghiera compita e semplice per tutte le anime dei cari defunti appena l’indomani della grande celebrazione di Tutti i Santi in Vaticano: il Santo Padre prosegue così la lieta tradizione inaugurata dal suo predecessore di far tappa per la cerimonia eucaristica ogni 2 novembre in uno dei cimiteri di Roma.

L’appuntamento previsto oggi vede per l’appunto lo storico Cimitero del Verano come teatro delle celebrazioni di Papa Prevost per la commemorazione dei defunti: dopo l’Angelus recitato in Piazza San Pietro come di consueto alle ore 12, verso le ore 16 il trasferimento al Verano per la Santa Messa di memoria di tutti i fedeli morti, direttamente presso l’ingresso monumentale del cimitero. Sarà possibile seguire l’intera celebrazione in diretta video streaming sul canale YouTube del Vaticano, che trovate qui di seguito con il live della Santa Sede.

LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI IN VATICANO (E NON SOLO): ECCO IL PROGRAMMA DELLE SANTE MESSE

Oltre alla Santa Messa con Papa Leone XIV per la commemorazione dei cari defunti, la Diocesi di Roma prevede per l’intera giornata di oggi 2 novembre 2025 un programma dettagliato di celebrazioni eucaristiche che accompagnino i fedeli sparsi nei vari quartieri e cimiteri della Capitale.

Dal Cimitero Laurentino ad Ostia Antica, fino al Cimitero Flaminio e Cimitero Portuense: la Santa Sede con la Diocesi di Roma prevede una lunga giornata scandita di preghiera, rosari e Sante Messe di memoria per i propri cari defunti (qui il programma con orari e località, ndr).

Qui di seguito riportiamo il commento del Vangelo di San Giovanni – che verrà letto oggi nella Santa Messa per i defunti – a cura di Don Fabio Rosini, docente di trasmissione della fede presso la Pontifica Università della Santa Croce in Roma. La vita eterna “garantita” dalla promessa salvifica di Gesù e dalla sua morte e resurrezione per il bene ultimo dell’intera umanità.