Santa Messa per i defunti, diretta video Papa Francesco/ “I morti nel cuore di Dio”

COMMEMORAZIONE PER I FEDELI DEFUNTI: LA SANTA MESSA DI PAPA FRANCESCO, DIRETTA VIDEO STREAMING

Dopo aver celebrato con l’Angelus di ieri la solennità di Ognissanti, Papa Francesco presiederà la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti nella giornata di oggi 2 novembre 2022: in particolare la Celebrazione Eucaristica riguarderà il suffragio dei Cardinali e Vescovi defunti nel corso dell’anno passato. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Tv2000 e in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News: la Santa Messa di oggi è di fatto l’ultima uscita pubblica di Papa Francesco prima del Viaggio Apostolico in programma da domani 3 novembre fino a domenica 6 novembre in Bahrain.

L’appuntamento è dunque fissato alle ore 11 presso l’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro in Vaticano: seguirà ala Santa Messa un momento di preghiera per commemorare tutti i fedeli defunti presso il Campo Santo Teutonico, previsto per le ore 12.30 circa. Lo scorso anno per la commemorazione dei defunti Papa Francesco aveva presieduto la Santa Messa del 2 novembre direttamente al Cimitero Militare Francese di Roma: nel 2020 invece Papa Francesco si era recato presso Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto. In tutte queste occasioni – e dovrebbe essere confermato anche per quest’anno – Papa Francesco si era poi recato nelle Grotte Vaticane per pregare davanti alle tombe dei Pontefici defunti.

OMELIA PAPA FRANCESCO MESSA PER I DEFUNTI DEL 2021: “I MORTI E IL CUORE DI DIO”

«Mi viene in mente uno scritto, alla porta di un piccolo cimitero, al nord: “Tu che passi, pensa ai tuoi passi, e dei tuoi passi pensa all’ultimo passo”»: lo diceva Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa per la commemorazione dei fedeli defunti avvenuta un’anno fa presso il Cimitero Militare Francese. Così come ricordato ieri durante l’Angelus di Ognissanti, il Santo Padre punta a sottolineare l’importanza della testimonianza dei tanti che ci precedono: «La vita è un cammino, tutti noi siamo in cammino. Tutti noi, se vogliamo fare qualcosa nella vita, siamo in cammino. Che non è passeggiata, neppure labirinto, no, è cammino. Nel cammino, noi passiamo davanti a tanti fatti storici, davanti a tante situazioni difficili. E anche davanti ai cimiteri», ricordava il Pontefice nella Santa Messa di un anno fa.

«L’importante è che quell’ultimo passo ci trovi in cammino, non girando in passeggiata; nel cammino della vita e non in un labirinto senza fine. Essere in cammino perché l’ultimo passo ci trovi camminando. Questo è il primo pensiero che vorrei dire e che mi viene dal cuore», aggiungeva ancora Papa Francesco ricordando assieme la caducità della vita umana e la speranza dopo la morte. Nell’incontrare alcune tombe visitate lo scorso anno al Cimitero francese, il Papa sottolineava così nella sua omelia «Mi sono fermato davanti a una tomba, lì: “Inconnu. Mort pour la France. 1944”. Neppure il nome. Nel cuore di Dio c’è il nome di tutti noi, ma questa è la tragedia della guerra. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono con il Signore. Ma noi, che stiamo in cammino, lottiamo sufficientemente perché non ci siano le guerre? Perché non ci siano le economie dei Paesi fortificate dall’industria delle armi?». Quel messaggio di pace che dettavano quelle tombe di morti è stato rinnovato ancora ieri da Papa Francesco nel suo costante appello contro la guerra in Ucraina che solo fino ad un anno fa era ancora “lontana” da essere immaginata.

