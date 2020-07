Santa Messa per morti Bergamo sulla Presolana/ Diretta video: l’abbraccio del Cielo

Dopo la commemorazione musicale al Cimitero Monumentale con il Requiem di Donizetti, Bergamo intende celebrare in suffragio alle migliaia di vittime del Covid-19 con una Santa Messa in cima alla Presolana presso la Cappella Savina a più di 2mila metri di quota. Oltre ai pochi fedeli che potranno essere presenti per motivi di sicurezza anti-Covid, la celebrazione suggestiva sarà disponibile in diretta video streaming e tv a partire dalle ore 12 tramite il canale Bergamo Tv: una lunga e intesta preghiera che dona al Cielo la protezione per tutte le vittime e le persone colpite dalla pandemia e ancora non uscite definitivamente dal dramma della malattia. La “Cappella Savina” è un meraviglioso luogo simbolico sulle pendici della Presolzna, la montagna “Regina delle Orobie” e meta di vacanze di tantissimi bergamaschi nel corso della storia: l’invito delle autorità è quella di non presentarsi fisicamente alla Capella per evitare assembramenti ma di seguire la diretta video e tv della celebrazione in suffragio di tutti i morti da Covid-19 nell’area di Bergamo.

DIRETTA S.MESSA BERGAMO: IL MESSAGGIO DEL VESCOVO BESCHI

«La vetta della Presolana assume un particolare significato simbolico: è il punto della diocesi più vicino al cielo, è il punto più alto da cui abbracciare tutta la provincia, è la sommità della Valle che più ha sofferto le perdite per il virus», spiega in una nota la Diocesi di Bergamo annunciando la Santa Messa sulla Presolana di oggi alle ore 12. L’Osservatorio per le montagne bergamasche invece spiega, nel chiedere agli escursionisti di non venire fin sulla Cappella Savina, «Il soffio dei diversi sentimenti sotto lo stesso cielo e le onde radio della Presolana ci raggiungeranno nelle nostre case, facendoci sentire figli della stessa terra e unendoci tutti insieme in un forte legame di intenti e solidarietà dell’intera comunità bergamasca». Dal silenzio della montagna al silenzio per le vittime, la Messa di suffragio sarà celebrata dal Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi che nelle ore più buie del marzo scorso spiegava a Vatican News «In questo momento che viviamo l’isolamento imposto, noi ci rendiamo conto di quanto sia necessaria la condivisione. Io spero che questo rimanga». Raggiunto dal Sussidiario lo scorso 29 marzo aveva raccontato che «nella morte e nella malattia abita l’amore di Dio»



