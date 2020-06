Santa Messa per Papa Giovanni XXIII/ Diretta video: 57° anniversario della morte

Pubblicità

Oggi, mercoledì 3 giugno 2020, ricorre il 57° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII: tante le iniziative in memoria del “Papa buono“, tra le quali la principale è naturalmente la Santa Messa di suffragio che sarà celebrata questo pomeriggio alle ore 16.00 presso il Santuario di Sotto il Monte Giovanni XXIII, paese natale di Angelo Giuseppe Roncalli, dal vescovo di Bergamo monisgnor Francesco Beschi.

Come è ormai diventata prassi ai tempi del Coronavirus, sarà possibile seguire la Messa in suffragio di Papa Giovanni XXIII anche in diretta streaming video tramite la pagina Facebook ufficiale del Santuario Papa Giovanni XXIII. L’annuncio è stato dato con queste parole: “Mercoledì 3 giugno (oggi, ndR) ricorderemo ancora una volta la nascita al cielo di Papa Giovanni, e lo faremo come sanno fare i credenti: ringraziando Dio per avercelo donato e per averlo accanto a Sé dispensatore di grazie e promotore di speranza. Al termine della Messa, chiederemo al Vescovo di pronunciare a nome di tutti noi la solenne supplica a San Giovanni XXIII”, canonizzato da Papa Francesco il 27 aprile 2014.

Nonostante siano passati ormai 57 anni dalla sua morte, è ancora vivo in tante persone il ricordo di Papa Giovanni XXIII, in particolare naturalmente nella terra bergamasca che in questi mesi è stata martoriata dal Coronavirus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FACEBOOK DELLA SANTA MESSA PER PAPA GIOVANNI XXIII

Pubblicità

PAPA GIOVANNI XXIII, SANTA MESSA NEL 57° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte il 25 novembre 1881: un piccolo borgo di contadini, con la fede solida e semplice di una famiglia di mezzadri. Ordinato sacerdote nel 1904, segretario dell’allora vescovo di Bergamo mons. Giacomo Radini-Tedeschi, le sue grandi qualità umane e pastorali gli permisero una importante carriera soprattutto in campo diplomatico: nel 1925 visitatore apostolico in Bulgaria, dal 1934 in Turchia e Grecia con residenza a Istanbul, infine nel 1944 nunzio apostolico in Francia.

Nel 1953 ecco la nomina a cardinale e un nuovo incarico, come Patriarca di Venezia. Nel 1958 fu eletto Papa con il nome di Giovanni XXIII nel Conclave indetto per la morte di Pio XII. Molti pensarono a un papato “di transizione”, vista l’età già avanzata di Roncalli: in effetti Giovanni XXIII fu Papa per meno di cinque anni, nei quali però lasciò un segno profondissimo sulla Chiesa Cattolica e sul mondo intero.

Pubblicità

Il calore umano e la sua vicinanza alla gente furono resi evidenti ad esempio dalle visite presso ospedali e carceri, favorendo l’appellativo di Papa buono. Storica fu poi la decisione di indire il Concilio Vaticano II, che un segno profondo avrebbe lasciato sulla vita della Chiesa e del mondo intero. Anche oggi dunque sono molti ad attendere dal cielo “la carezza del Papa“, come nella sera di apertura del Concilio, nel celebre ‘discorso della luna’ dalla finestra del Palazzo Apostolico rivolto ai fedeli che nell’occasione gremivano Piazza San Pietro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA