Santa Messa Rai 1, diretta video streaming/ Alle 12 l’Angelus con Papa Francesco

Nella quinta domenica di Quaresima si rinnova l’appuntamento con la Santa Messa da Roma. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa anche questa settimana su Rai 1 in diretta tv e streaming video dalla Cappella “Gesù Buon Pastore” della Conferenza episcopale italiana. La Messa è presieduta dal vescovo ausiliare di Roma Guerino Di Tora. La regia tv è di Gianni Epifani, il commento invece di Orazio Coclite. Seguirà poi l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, previsto alle ore 12 ed eccezionalmente trasmesso dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico in Vaticano. Nei giorni difficili del coronavirus l’accesso al pubblico ovviamente non è consentito. Bisogna quindi approfittare della possibilità di seguire la Santa Messa in diretta tv su Raiuno, oltre che in streaming su pc, tablet e cellulare attraverso la piattaforma di Rai Play. Ma è ovviamente disponibile anche il canale YouTube di Vatican News, che trasmetterà in diretta video streaming l’Angelus di Papa Francesco.

SANTA MESSA SU RAI 1, POI ANGELUS PAPA

La domenica resta un giorno importante per le preghiere e la messa, ma l’emergenza coronavirus ha cambiato l’approccio dei fedeli. Costretti a restare a casa, si affidano alle nuove tecnologie per unirsi agli altri nella preghiera. Non a caso da quando è cominciata l’emergenza legata al coronavirus, i diversi appuntamenti religiosi hanno registrato un boom di ascolti, in particolare quelli con Papa Francesco. Proprio il Santo Padre ci ricorda che davanti alla sofferenza si misura la nostra crescita, c’è la scoperta della preghiera sacerdotale di Gesù. Le nostre abitudini sono cambiate per affrontare la crisi, ma c’è anche uno stimolo alla preghiera. Quanti fedeli lo fanno per il bene di tutti. Proprio la preghiera è una delle armi vincenti contro questo periodo difficile che l’umanità si ritrova ad affrontare. La Santa Messa di oggi, domenica 29 marzo 2020, rappresenta dunque un’occasione ulteriore, oltre che un momento di unione, seppur a distanza.





