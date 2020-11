SANTA MESSA RAI 1, DIRETTA VIDEO STREAMING/ Concistoro e prima domenica di Avvento

Anche in questa domenica 29 novembre 2020 per il pubblico di Rai Uno è garantita la possibilità di assistere in diretta video streaming alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Si tratta di un appuntamento ancora più atteso per i fedeli, perché arriva nella I domenica di Avvento. Il Pontefice, dall’Altare della Cattedra della Basilica vaticana, sarà affiancato per l’occasione dai nuovi cardinali creati con il settimo Concistoro, il primo dell’epoca Covid, caratterizzato inevitabilmente da una serie di restrizioni di carattere sanitario. Nessuna visita di cortesia, o “di calore”, in cui salutare i nuovi porporati; cancellato dal programma anche il tradizionale abbraccio tra nuovi e vecchi cardinali: resta invece quello che il papa dopo la consegna della Bolla di creazione. La cerimonia, con relativo collegamento su Rai Uno, avrà inizio a partire dalle 9:50. A seguire, dalle 11:15, la trasmissione “A Sua Immagine” con Lorena Bianchetti: il programma di Rai Uno proseguirà dalle 12 con la Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro.

SANTA MESSA RAI 1: IL VANGELO DI OGGI

Ma cosa prevede la liturgia di oggi, domenica 29 novembre 2020? In questa I Domenica di Avvento, il Vangelo del giorno è quello di Marco 13,33-37. Gesù invita i discepoli a vegliare: “In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!»“. Si introduce dunque il momento dell’attesa dell’avvento di Cristo: ciò che deve avvenire nei fedeli non è una veglia rigida e ansiosa, come ha sottolineato lo stesso don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, su Vatican News, ma un’attesa vigile per predisporsi all’accoglienza, così come fece la Vergine Maria. Ricordiamo che la diretta della Santa Messa potrà essere seguita in diretta su Rai Uno e in streaming video su Rai Play.



