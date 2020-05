Santa Messa Rai 1/ Diretta video streaming: la Via, la Verità e la Vita

Pubblicità

Come ogni domenica, anche oggi 10 maggio 2020 l’appuntamento alle ore 11.00 sarà con la Santa Messa del giorno trasmessa per i fedeli in diretta tv su Rai 1 e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Con la Santa Messa trasmessa in televisione ci sarà la possibilità di accostarsi almeno alla comunione spirituale, stante l’impossibilità di recarsi in chiesa durante la quarantena per il Coronavirus in attesa di lunedì 18 maggio, data a partire dalla quale le celebrazioni con popolo saranno possibili in questa Fase 2.

L’appuntamento sarà oggi con la Santa Messa che sarà celebrata alle ore 11.00 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, come di consueto preceduta dalla rubrica di informazione religiosa “A Sua immagine”, condotta da Lorena Bianchetti, mentre a mezzogiorno ci sarà la recita della preghiera del Regina Coeli. La Basilica di Santa Maria in Montesanto sorge nel centro di Roma ed è una delle due chiese “gemelle” che si affacciano su Piazza del Popolo insieme alla vicinissima chiesa di Santa Maria dei Miracoli, con cui fa “coppia” da secoli nell’attenzione dei fedeli ma anche dei turisti che giungono a Roma da tutto il mondo. Santa Maria in Montesanto è dunque situata nel rione Campo Marzio, in piazza del Popolo, tra via del Corso e via del Babuino, ed è nota anche come Chiesa degli artisti.

Il nome di Santa Maria in Montesanto deriva dal fatto che essa sostituì una piccola chiesa che apparteneva ai frati Carmelitani della provincia di Monte Santo in Sicilia. L’edificazione ebbe inizio nel 1662 per iniziativa di papa Alessandro VII. A seguito della morte del papa nel 1667 i lavori di costruzione vennero interrotti per poi riprendere, finanziati dal cardinal Girolamo Gastaldi, nel 1673 sotto la direzione di Carlo Fontana e la supervisione di Gian Lorenzo Bernini, fino al completamento di tutta la decorazione interna nel 1679. Dal 1953 la chiesa è diventata sede della “Messa degli artisti“, iniziativa ideata nel 1941 da Ennio Francia; tutte le domeniche, da oltre sessant’anni, viene celebrata questa Santa Messa cui prendono parte rappresentanti del mondo della cultura e dell’arte; è in questa chiesa inoltre che vengono spesso celebrate le esequie di persone legate al mondo della cultura e della televisione. Per queste ragioni è anche conosciuta come “Chiesa degli artisti”. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DELLA SANTA MESSA

DIRETTA SANTA MESSA: LE LETTURE DI OGGI, 10 MAGGIO 2020

Al centro della liturgia nella Messa di oggi, domenica 10 maggio 2020, quinta del Tempo di Pasqua, c’è per il rito romano il brano dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 1-12), che fa parte del lungo discorso rivolto dal Signore Gesù ai suoi Apostoli subito prima della Passione. Il Maestro li invita ad avere fede in Dio e in Lui, rassicurandoli sul fatto che avrebbe preparato un posto per loro “nella casa del Padre mio”. La promessa è la felicità eterna: “Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via”. Alla domanda di Tommaso (“Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?”), Gesù risponde: “Io sono la via, la verità e la vita“.

“Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto”. Filippo gli chiede dunque di mostrare loro il Padre e Gesù deve dunque spiegare ancora: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: ‘Mostraci il Padre’? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere“. L’invito è rivolto ai fedeli di ogni epoca, anche a noi: “Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre”.

Nella Prima Lettura abbiamo invece il brano degli Atti degli Apostoli che descrive l’istituzione del Diaconato, cioè l’incarico dato dagli Apostoli a sette persone fidate (fra i quali anche Stefano, futuro primo martire) di occuparsi del servizio delle mense e dell’assistenza ai più bisognosi tra i fedeli, in particolare le vedove, mentre i Dodici si riservano l’esercizio della preghiera e del servizio della Parola. La seconda lettura, tratta dalla Prima Lettera di San Pietro, ricorda infine ai cristiani che sono “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato” avendoli chiamati “dalle tenebre alla sua luce meravigliosa” in quanto hanno creduto al Signore “pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio”.



