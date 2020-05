Santa Messa Rai 1/ Diretta video streaming: “Non vi lascerò orfani”

Pubblicità

Anche oggi 17 maggio 2020, come ogni domenica, l’appuntamento alle ore 11.00 sarà con la Santa Messa del giorno trasmessa per i fedeli in diretta tv su Rai 1 e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Con la Santa Messa trasmessa in televisione ci sarà anche oggi la possibilità di accostarsi almeno alla comunione spirituale, stante l’impossibilità – che terminerà proprio oggi – di recarsi in chiesa durante la quarantena per il Coronavirus. Come è infatti ben noto, a partire da domani le celebrazioni con popolo saranno di nuovo possibili, prima per le Messe quotidiane e domenica prossima anche per quanto riguarda la tanto attesa celebrazione festiva.

Pubblicità

Per oggi l’appuntamento con la Messa “televisiva” della domenica sarà però ancora fondamentale per moltissimi fedeli. Ecco dunque l’opportunità di seguire la Santa Messa che sarà celebrata alle ore 11.00 presso la chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Roma, come di consueto preceduta dalla rubrica di informazione religiosa “A Sua immagine”, condotta da Lorena Bianchetti, mentre a mezzogiorno ci sarà la recita della preghiera del Regina Coeli. Possiamo dunque osservare che ci muoviamo di pochissimi metri rispetto alla Messa di domenica scorsa, che aveva avuto luogo nella “gemella” Santa Maria in Montesanto. Siamo dunque sempre in Piazza del Popolo, stavolta però la celebrazione avrà luogo in Santa Maria dei Miracoli, dunque tra via del Corso e via di Ripetta, al vertice del Tridente.

Pubblicità

All’origine della costruzione della chiesa di Santa Maria dei Miracoli vi è appunto un miracolo, avvenuto secondo la tradizione il 20 giugno 1325 quando una donna, in riva al Tevere, invocò un’immagine della Madonna dipinta sulle mura lungo il fiume, per salvare il suo bambino caduto nelle acque. Il salvataggio del bambino impose la costruzione di una cappella dedicata a Maria, lungo il Tevere, vicino all’attuale Ponte Margherita; e nella cappella venne sistemata l’immagine miracolosa, da allora chiamata “Madonna dei Miracoli”. Poiché il sito lungo il Tevere risultava sempre di più insalubre e sottoposto a continue esondazioni del fiume, nel 1661 papa Alessandro VII ordinò che si costruisse in piazza del Popolo una nuova chiesa ove custodire la copia dell’immagine della Madonna dei Miracoli, e che questo nuovo edificio ne sostituisse uno preesistente dedicato a Sant’Orsola. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DELLA SANTA MESSA

DIRETTA SANTA MESSA: LE LETTURE DI OGGI, 17 MAGGIO 2020

Al centro della liturgia nella Messa di oggi, domenica 17 maggio 2020, sesta del Tempo di Pasqua, c’è per il rito romano il brano dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-21), che fa parte del lungo discorso rivolto dal Signore Gesù ai suoi Apostoli subito prima della Passione. Siamo subito dopo il passo di domenica scorsa e Gesù annuncia ai suoi discepoli che il Padre darà “un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce”. Si tratta dunque dell’annuncio della discesa dello Spirito Santo, che avverrà il giorno di Pentecoste dando il via alla Chiesa, perché gli Undici che fino a quel momento erano rimasti chiusi per paura nel Cenacolo inizieranno invece a predicare il Vangelo a Gerusalemme, poi in tutta la Giudea e man mano nel mondo allora conosciuto.

Con la venuta dello Spirito Santo inoltre Gesù promette agli apostoli che “non vi lascerò orfani“, nonostante la sua ormai imminente morte in Croce. “Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”. Questa è dunque la promessa di Gesù per chi crede in lui, in ogni epoca: la promessa infatti è rivolta non solo agli apostoli presenti nel Cenacolo la sera del Giovedì Santo, come indica chiaramente il messaggio per “chi accoglie i miei comandamenti” e poi “chi ama me”, al quale Gesù si manifesterà.

Lo Spirito Santo gioca un ruolo fondamentale anche nella Prima Lettura di oggi, il brano degli Atti degli Apostoli che descrive la predicazione di Filippo in Samaria. Con parole e segni egli portò molti alla fede, ricevendo il battesimo “nel nome del Signore Gesù”. Pietro e Giovanni allora si recarono a loro volta in Samaria, perché i nuovi battezzati “ricevessero lo Spirito Santo” mediante l’imposizione delle mani da parte degli apostoli. La seconda lettura, tratta dalla Prima Lettera di San Pietro, ricorda infine ai cristiani che devono essere pronti a rispondere “a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”: con dolcezza, rispetto e retta coscienza, seguendo l’esempio di Gesù, messo a morte nel corpo a causa dei peccati degli uomini “ma reso vivo nello spirito”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA