SANTA MESSA RAI 1, DIRETTA VIDEO STREAMING/ Poi l’Angelus con Papa Francesco

Come ogni domenica Rai 1 trasmette la diretta tv e video streaming della Santa Messa da Roma per volontà degli accordi tra Rai e Conferenza Episcopale Italiana: come ovvio però, in questi tempi di chiusura delle chiese e di divieto assoluto di celebrazione aperte al pubblico per l’emergenza coronavirus, gli appuntamenti televisivi con le celebrazioni sono divenute un vero e proprio elemento irrinunciabile per i fedeli costretti in quarantena. E così se su Canale 5 è andata in onda dalle ore 10 la prima Santa Messa sulla rete ammiraglia Mediaset, Rai 1 “risponde” con la consueta celebrazione – quest’oggi dalla Cappella “Gesù Buon Pastore” di Roma – cui poi seguirà la diretta tv e video streaming dell’Angelus di Papa Francesco. Nella Santa Messa di Rai 1 – esattamente come le altre trasmesse su tv e video streaming di questi giorni – sarà possibile ottenere uno degli elementi necessari per ricevere l’Indulgenza Plenaria indetta dal Santo Padre: nel Decreto della Penitenzeria Apostolica pubblicato il 20 marzo scorso, si concede l’Indulgenza plenaria «ai fedeli affetti da coronavirus, sottoposti a regime di quarantena per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie abitazioni se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis o ad altre forme di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non appena sarà loro possibile».

SANTA MESSA IN DIRETTA VIDEO STREAMING: ECCO DOVE

Come ha poi ribadito Papa Francesco, e lo ripeterà anche oggi nell’Angelus in diretta video streaming a partire dalle ore 12 sul canale YouTube di Vatican News (e ovviamente anche su Rai1 e RaiPlay), «Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il momento! E questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la neve». La Santa Messa in diretta tv su Rai 1 è invece possibile seguirla ovviamente anche in video streaming con il collegamento RaiPlay da ogni tipo di device: dopo il recente rosario di Papa Francesco trasmesso da Tv2000 con conseguente “record di ascolti” per l’emittente episcopale, l’attenzione dei media per gli appuntamenti della Chiesa Cattolica hanno ricevuto ancora maggior importanza visto che praticamente tutti gli italiani sono costretti in casa per le ben note limitazioni all’uscita a fronte della pandemia da coronavirus. La Rai sempre per la domenica di oggi trasmetterà dalle ore 11 una funzione religiosa in onda dalle varie chiese nelle Regioni italiane con la collaborazione dei TgR Regionali.





