Santa Messa Rai 1 e Regina Coeli/ Diretta video streaming: l’Ascensione

Oggi 24 maggio 2020 è una domenica speciale per i cattolici italiani, che possono tornare a Messa nelle proprie parrocchie: resta però naturalmente anche l’appuntamento alle ore 11.00 con la Santa Messa del giorno trasmessa per i fedeli in diretta tv su Rai 1 e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Sperimentiamo nel giorno dell’Ascensione del Signore un inizio di ritorno alla normalità anche nella vita spirituale, tuttavia la Santa Messa trasmessa in televisione resta fondamentale per tutti coloro che non possono recarsi in chiesa, compresi magari coloro che per vari motivi ancora preferiscono non uscire di casa per il Coronavirus.

Per oggi l’appuntamento con la Santa Messa “televisiva” della domenica sarà presso la Basilica di Sant’Agnese in Agone a Roma, come di consueto preceduta dalla rubrica di informazione religiosa “A Sua immagine”, condotta da Lorena Bianchetti, mentre a mezzogiorno ci sarà la recita della preghiera del Regina Coeli di Papa Francesco, sempre in diretta tv e streaming su Rai 1. Siamo nel cuore di Roma: Sant’Agnese in Agone si affaccia infatti su Piazza Navona, al centro del suo lato occidentale ed è intitolata appunto a sant’Agnese, martirizzata all’età di dodici anni durante la persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano nello stadio di Domiziano, che si trovava esattamente dove ora sorge la piazza.

Sant’Agnese in Agone fu progettata inizialmente nel 1652 da Girolamo Rainaldi in stile barocco per Papa Innocenzo X Pamphili, il cui monumento funebre si trova all’interno della chiesa. Negli anni 1653-1657 i lavori proseguirono sotto la direzione di Francesco Borromini, che cambiò in parte il progetto originale, ad esempio aumentando la distanza tra le due torri integrate nel prospetto ed ideando l’impostazione della facciata concava per dare più risalto alla cupola. Nel 1672 la costruzione fu completata da Carlo Rainaldi, il figlio dell’architetto che l’aveva cominciata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DELLA SANTA MESSA

DIRETTA SANTA MESSA: LE LETTURE DI OGGI, 24 MAGGIO 2020

La liturgia nella Santa Messa di oggi, domenica 24 maggio 2020, ricorda naturalmente la solennità dell’Ascensione del Signore Gesù al cielo, 40 giorni dopo la sua Resurrezione. Nella prima lettura si leggerà l’inizio degli Atti degli Apostoli, che descrivono appunto questo episodio e le ultime parole rivolte da Gesù ai suoi discepoli su questa terra. “Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra”: annunciando quanto sarebbe successo pochi giorni dopo a Pentecoste, il Signore diede ai suoi discepoli il compito di essere testimoni fino ai confini della terra, missione che continua per la Chiesa ancora oggi.

Detto questo, secondo il racconto degli Atti, il Signore fu elevato in alto e una nube lo sottrasse alla vista degli Apostoli. La seconda lettura, tratta dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini, ricorda infatti che Dio Padre risuscitò dai morti il Figlio e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, capo su tutte le cose della Chiesa, che è il suo corpo, “pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose”. Questa è la grande speranza alla quale i cristiani sono chiamati.

Con il brano del Vangelo possiamo dire che siamo appena un attimo prima dell’Ascensione: dall’inizio degli Atti degli Apostoli torniamo infatti al finale del Vangelo secondo Matteo, che narra una delle apparizioni del Signore agli Undici nei 40 giorni tra Pasqua e Pentecoste. Il mandato missionario è naturalmente lo stesso: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo“. L’Ascensione dunque non è la fine, ma il nuovo inizio di una compagnia che è possibile ancora oggi nel “corpo” che è la Chiesa.



