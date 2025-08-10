La Santa Messa su Rai 1 oggi 10 agosto 2025 dalla Basilica di Nocera Superiore con il santuario di Materdomini: il pellegrinaggio e la speranza di Maria

TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA SANTA MESSA SU RAI 1 (QUESTA VOLTA SENZA PAPA LEONE XIV)

Dopo le settimane di permanenza a Castel Gandolfo e sopratutto dopo la grande settimana del Giubileo dei Giovani 2025 terminata la scorsa domenica, torna per oggi 10 agosto 2025 l’appuntamento con la Santa Messa su Rai 1 in diretta tv e video streaming, la tradizionale trasmissione nazionale per assistere alla celebrazione eucaristica per tutti coloro impossibilitati nel recarsi alle proprie parrocchie.

L’appuntamento di oggi è previsto dalle ore 10.55 circa in diretta Rai 1 dalla Basilica di Santa Maria Materdomini a Nocera Superiore, in provincia di Salerno: sarà il vescovo di Nocera, mons. Giuseppe Giudice, a guidare la celebrazione eucaristica assieme a padre Antonio Ridoli, attuale ministro provinciale dei Frati Minori. Con loro co-celebrerà anche padre Andrea Mazzocchi, il guardiano del Santuario di Materdomini che dal 6 al 14 agosto vede la celebrazione della grande novena alla Madonna.

L’ingresso in Basilica è previsto entro le ore 10.30, senza costi o biglietti, mentre la diretta della Santa Messa su Rai 1 prenderà il via alle ore 11, con possibilità di seguire l’intera celebrazione anche sui canali online di RaiPlay Rai 1 in rigorosa diretta video streaming in tempo reale. Durante la Santa Messa (qui le letture e il Vangelo di oggi 10 agosto 2025, ndr) sarà possibile assistere anche alle svariate meraviglie presenti nell’antica Nuceria, dentro e fuori uno dei santuari più frequentati della Campania e dell’intero Mezzogiorno.

MATERDOMINI, LA MADONNA E IL PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI

Come spiega direttamente la Diocesi di Nocera Superiore, la Santa Messa su Rai 1 oggi rende visibile a livello nazionale la grande tradizione della novena per la Materdomini (Maria Madre del Signore Dio, ndr), iniziata all’alba del 6 agosto e in conclusione il 14 agosto mattina, con l’ingresso dei pellegrini in Basilica. Assieme al tradizionale e secolare appuntamento agostano, al pellegrinaggio diocesano annuale nel santuario di Materdomini si unisce anche quest’anno il rientro dei ragazzi che hanno partecipato al Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV nella Santa Messa di una settimana fa.

«E c’era la madre di Gesù», è questo il titolo del messaggio scritto dal vescovo Giudice ai ragazzi di ritorno a Nocera Superiore durante questa Santa Messa odierna: «Ogni figlio sa che Maria è presente, c’è, di qua o di là; e il cordone ombelicale, anche se reciso alla nascita, è sempre legato come un sottile filo di speranza che aiuta a percorrere le strade impervie di ogni figlio», si legge nel messaggio diffuso per il pellegrinaggio dei giovani al Santuario di Materdomini.

Lo guardo e l’abbraccio della Madonna siano un ulteriore invito di pace e speranza in un mondo che sembra andare verso il male: «C’era e c’è la Madre di Gesù in ogni stagione, in ogni momento del cammino educativo», conclude il vescovo che oggi celebrerà la Santa Messa in diretta su Rai 1 tra pochi minuti. Per attendere invece una nuova celebrazione con Papa Leone XIV occorre aspettare fino a domenica prossima 17 agosto, quando il Santo Padre celebrerà la domenica eucaristica (con diretta sempre su Rai 1 e Vatican News) Con i poveri assistiti dalla Diocesi di Albano Laziale, recandosi al Santuario di Santa Maria della Rotonda