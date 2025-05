LA PRIMA SANTA MESSA IN DIRETTA SU RAI 1 DOPO L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA: LA CEI FA TAPPA A VEROLI DA SANTA MARIA SALOME

Dopo le settimane di lutto e cordoglio per la morte di Papa Francesco, e dopo l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, torna la diretta Santa Messa su Rai 1 officiata e organizzata dalla CEI per consentire a tutti coloro impossibilitati di recarsi nelle proprie chiese di ascoltare la parola di Dio e meditare sull’Eucaristia. È un grande momento per la Chiesa, commossa e unita attorno al nuovo Pontefice che si è affacciato dalla Loggia di San Pietro lo scorso giovedì dopo un rapido Conclave di appena 4 scrutini.

L’appuntamento di oggi 11 maggio 2025, officiato appunto dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza dei vescovi italiani è presso la Basilica di Santa Maria Salome in Veroli, in provincia di Frosinone: la Santa Messa su Rai 1 – con diretta video streaming anche su RaiPlay – avrà inizio attorno alle 10.55 e vedrà stretto il legame tra Veroli e il Cammino di Santiago de Compostela.

Come noto infatti, le spoglie di Salome sono contenute nella Basilica cittadina e la stessa donna del Vangelo è ricordata come la mamma di San Giovanni e San Giacomo, due degli apostoli di Cristo: il legame tra l’Italia e la Spagna con il Cammino di Santiago (da San Tiago, ovvero San Giacomo, ndr) si rafforzerà dopo la Santa Messa nazionale CEI su Rai 1 con anche il prossimo evento di gemellaggio del 25 maggio, ovvero l’ospitata di mons. Villaverde prefetto delle cerimonie del Capitolo della Cattedrale di Santiago de Compostela.

DOPO LA DIRETTA MESSA SU RAI 1 IL PRIMO REGINA COELI DI PAPA PREVOST: ECCO COME SEGUIRE IN VIDEO STREAMING

Nella quarta domenica di Pasqua 2025, la Santa Messa su Rai 1 celebrata oggi 11 maggio tiene assieme un po’ tutto il grande momento della Santa Romana Chiesa: il legame con il Vangelo – e allora Maria Salome e San Giacomo – le letture del messale CEI riguardo San Paolo, l’Apocalisse e il Signore Buon Pastore – e infine ovviamente la preghiera di tutta la Chiesa italiana per l’elezione del nuovo Papa Prevost, col nome di Leone XIV.

«Santità, può contare su di noi, sulle Chiese in Italia: vogliamo essere strumenti vivi per realizzare il sogno evangelico di diventare un’unica famiglia umana, “un solo popolo sempre in pace”», ha scritto il Presidente della CEI Card. Matteo Maria Zuppi, che ha partecipato al Conclave per l’elezione di Leone XIV. A seguire dopo la Santa Messa sempre su Rai 1 l’appuntamento di “A Sua Immagine” che porta poi direttamente verso mezzogiorno il collegamento in Vaticano con il primo storico Regina Coeli di Papa Leone XIV dal balcone di Piazza San Pietro.

Si tratterà del terzo atto da nuovo Pontefice eletto, dopo la Benedizione Urbi et Orbi e la Santa Messa di inizio Pontificato lo scorso venerdì in Cappella Sistina. Per seguire sia la Santa Messa da Veroli che il Regina Coeli di Papa Prevost è possibile oltre al collegamento su Rai 1, lo streaming video RaiPlay oltre ai canali del Vaticano per la recita della preghiera alla Madonna del nuovo Pontefice.