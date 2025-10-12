La diretta tv della Santa Messa su Rai 1 oggi 12 ottobre 2025 e video streaming: la celebrazione eucaristica da Santa Maria del Suffragio a L'Aquila

Si terrà presso la splendida cornice della Chiesa di Santa Maria del Suffragio a L’Aquila la Santa Messa in onda nella giornata di oggi – domenica 12 ottobre 2025 – su Rai 1, officiata per l’occasione da don Daniele Pinton e animata dai cori diretti da Lorenzo Perosi; tutto con la consueta regia affidata dalla prima emittente del battaglione Rai a Simone Chiappetta con il commento di Carolina Zaccarini.

Ovviamente l’occasione della Santa Messa trasmessa su Rai 1 è pensata appositamente per chi – per una ragione o un’altra – non potrà fisicamente recarsi alla propria parrocchia ma desiderasse comunque seguire l’appuntamento domenicale: la diretta inizierà alle ore 10:55 e proseguirà per la consueta oretta successiva; mentre chi non disponesse di un televisore o preferisse seguirla tramite cellulare, tablet o computer, potrà tranquillamente collegarsi a questa pagina del portale RaiPlay, ovviamente in modo del tutto gratuito.

SANTA MESSA RAI 1: LE LETTURE, IL SALMO E IL VANGELO DI OGGI, DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

In attesa di poter seguire la Santa Messa domenicale sulla prima emittente Rai, possiamo ricordare che in questa giornata la liturgia che don Daniele Pinton seguirà sarà – esattamente come per tutte le altre parrocchie – quella della 28esima domenica del Tempo ordinario per l’anno C: si partirà con la solita Antifona e con l’Atto penitenziale, per poi passare all’invocazione della Gloria e alla Colletta nel formato – a scelta del parroco – antico o moderno.

Dopo i primi momenti della Santa Messa si passerà poi alla Prima lettura della giornata tratta dal secondo libro dei Re all’Antico Testamento – precisamente i versetti “2 Re 5, 14-17” -; mentre il Salmo successivo sarà il 97esimo “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia” e per la Seconda lettura ci si affiderà alla seconda lettera di san Paolo a Timòteo nei suoi versetti 2, 8-13 che precederanno il Vangelo secondo Luca 17, 11-19 dedicato all’attraversamento della Samarìa e della Galilea da parte di Gesù durante il suo cammino verso Gerusalemme.

