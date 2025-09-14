La diretta tv della Santa Messa su Rai 1 oggi 14 settembre 2025 e video streaming: la celebrazione eucaristica dalla Cattedrale di Civitavecchia, le letture

Questa domenica la Santa Messa trasmessa in diretta su Rai 1 sarà guidata da monsignor Gianrico Ruzza. Il rito si svolgerà nella suggestiva cornice della Cattedrale di Civitavecchia, cuore della diocesi che unisce Civitavecchia e Tarquinia. Grazie alla diretta televisiva, anche chi non potrà essere presente fisicamente avrà la possibilità di unirsi spiritualmente alla comunità, seguendo ogni momento della liturgia dalla propria casa: dalle letture iniziali fino alla consacrazione, dalle preghiere comunitarie alla benedizione conclusiva. L’appuntamento in tv è fissato per le ore 10:55 su Rai 1.

PERSECUZIONE DEI CRISTIANI/ La “veemenza diabolica” jihadista (in Nigeria) ne ha uccisi 7000 da inizio anno

SANTA MESSA RAI 1, LE DUE LETTURE DI OGGI

Per quanto riguarda la prima lettura – “Chiunque sarà stato morso e guarderà il serpente, resterà in vita” – tratta dal libro dei Numeri (Nm 21,4b-9), fa parte del viaggio del popolo d’Israele nel deserto, dopo l’uscita dall’Egitto. Il brano insegna che la sfiducia e la ribellione portano alla morte, mentre il pentimento e la fiducia nella via di salvezza data da Dio portano alla vita.

Esaltazione della Santa Croce, 14 settembre 2025/ Oggi si celebra il simbolo della Passione di Gesù

La seconda lettura proposta questa domenica nella Santa Messa – “Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò” – è tratta dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 2,6-11). Qui, invece, si descrive il paradosso cristiano, in cui l’abbassamento diventa via di esaltazione, perché la logica di Dio è diversa da quella del mondo: la grandezza vera passa dal servizio e dono di sé. La croce è centrale, il luogo della rivelazione dell’amore di Dio, ma anche una chiamata ai cristiani, a vivere nell’umiltà, nel servizio e nell’obbedienza fiduciosa a Dio.

Chi è Andrea Acutis, padre di Carlo?/ I fratelli Michele e Francesca: "Mi disse in sogno che loro due..."

L’AMORE DI DIO E LA MISSIONE DEL FIGLIO

Il Vangelo proposto oggi, tratto da Giovanni 3,13-17, completa il cammino aperto dalla prima e dalla seconda lettura. Si tratta del celebre dialogo tra Gesù e Nicodemo, uno dei capi dei Giudei, in cui vengono affrontati i grandi temi della fede, della rinascita spirituale e della salvezza. In queste parole emerge con chiarezza il significato della croce: il luogo in cui si rivela l’amore del Padre, che offre il proprio Figlio per la redenzione dell’umanità.

Guardare Gesù sulla croce significa accogliere la vita eterna, infatti la salvezza si ottiene con la fede in Cristo. Il versetto più celebre è quello in cui si riporta che Dio non è un giudice severo che condanna, ma un Padre che ama; il suo amore è universale e si manifesta nel Figlio, il suo dono più grande, ma la condizione per ricevere questo dono è la fede, quindi credere in Cristo porta alla vita eterna, rifiutarlo porta alla perdita. Ma la venuta di Gesù non ha come scopo la condanna, bensì la salvezza.

COME SEGUIRE LA DIRETTA SANTA MESSA RAI 1 IN TV E VIDEO STREAMING

La Santa Messa Rai 1 sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 10:55, ma è disponibile anche quella video streaming, grazie al servizio Raiplay. La piattaforma, infatti, consente di seguire la celebrazione anche a chi non è davanti alla tv, ma ha a disposizione un dispositivo differente, come un tablet, pc o smartphone. La regia è curata da Gianni Epifani, mentre il commento è affidato a Orazio Coclite.