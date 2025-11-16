È Papa Leone XIV a officiare la Santa Messa Rai 1 di oggi: tutte le info sul libretto delle celebrazioni e su come seguire la diretta streaming

Sarà un appuntamento eccezionale quello di oggi – domenica 16 novembre 2025 – con la Santa Messa su Rai 1, officiata direttamente da Papa Leone XIV presso la Basilica di San Pietro in Vaticano in occasione del Giubileo dei Poveri che si sta tenendo in questi giorni: un appuntamento, insomma, imperdibile e che permetterà ancora una volta a chiunque sia impossibilitato a recarsi presso la sua Chiesa “di fiducia” di pregare in compagnia – pur, ovviamente, a distanza – del Pontefice.

Prima di arrivare alle informazioni più (per così dire) “tecniche”, vale la pena ricordare che chiunque voglia assistere alla Santa Messa su Rai 1 dovrà collegarsi oggi alla prima emittente del servizio pubblico alle ore 10 in punto: contestualmente, la medesima diretta verrà avviata anche sul sito RaiPlay (precisamente a questo indirizzo); mentre chi non riuscisse ad assistervi in tempo reale, potrà sempre recuperare la replica tramite quest’altra pagina del sito di streaming dalla Rai.

Il libretto della Santa Messa Rai 1 di oggi: Papa Leone XIV officia la XXXIII domenica del tempo ordinario

Vista l’occasione, durante la Santa Messa di oggi all’interno della Basilica di San Pietro verranno esposte le spoglie del cosiddetto “vagabondo di Dio”, ovvero San Benedetto Giuseppe Labre che è passato alla storia per essere l’unico santo senza fissa dimora; mentre dopo la celebrazione che potremo seguire su Rai 1, Papa Leone XIV presenzierà al pranzo nell’Aula Paolo VI con un migliaio di senzatetto, offerto dai Padri Vincenziani assieme a uno zaino pieno di beni di prima necessità che verrà donato loro al termine del pasto.

Oltre alle iniziative che compongono il Giubileo dei Poveri, però, altrettanto utile è ricordare che la Santa Messa di oggi seguirà il testo classico della 33esima domenica del tempo ordinario: l’Antifona iniziale è tratta dai versetti 11, 12 e 14 del testo Geremia 29 ed è seguita – dopo la consueta colletta – dalla lettura “Sorgerà per voi il sole di giustizia” del profeta Malachìa (3,19-20a) e, poi, dal Salmo Responsoriale numero 97 – ovvero “Il Signore giudicherà il mondo con giustizia” – e dalla lettera di Paolo apostolo ai Tessalonicési “Chi non vuole lavorare, neppure mangi“.

D’altra parte, il vangelo della Santa Messa di oggi su Rai 1 è Luca 21,5-19, ovvero “Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita” e subito dopo si terranno le offerte e l’antifona della Comunione che avviano alla conclusione del rito: complessivamente, comunque, il libretto ufficiale della Santa Messa officiata da Papa Leone XIV oggi presso la Basilica di San Pietro è disponibile integralmente a questo indirizzo per chiunque volesse tenerlo sott’occhio durante la celebrazione.