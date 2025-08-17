La Santa Messa su Rai 1 oggi 17 agosto 2025: diretta video streaming da Nardò con le celebrazioni in contemporanea di Papa Leone XIV ad Albano

LA DIRETTA RAI 1 DELLA SANTA MESSA DALLA CATTEDRALE DI NARDÒ: LA PACE DI GESÙ

Particolarmente in “tema” con gli scenari internazionali di questi tempi, la domenica del Vangelo di Luca sulla pace di Gesù in terra si lega agli appelli di pace di Papa Leone XIV, gli ultimi nella celebrazione della Assunta lo scorso venerdì. È prevista oggi una doppia Santa Messa a livello tv, la prima alle ore 9.30 con il Santo Padre su Tv2000 da Albano Laziale, e la seconda su Rai 1 a partire dalle ore 10.55 presso la Cattedrale di Nardò in provincia di Lecce.

Angelus Papa Leone XIV, 15 agosto 2025, la preghiera per la pace/ "Non rassegniamoci alla logica delle armi"

Nella mattinata Rai sarà dunque possibile seguire sia la celebrazione eucaristica dalla splendida cattedrale pugliese e poi verso mezzogiorno il collegamento andrà ad Castel Gandolfo dove Papa Leone XIV reciterà l’Angelus con la cittadina nuovamente riempita dai fedeli appena un mese dopo la prima “pausa estiva” decisa dal Santo Padre tra Castel Gandolfo e appunto Albano.

Papa Leone XIV, Santa Messa Festa dell’Assunta 2025/ Diretta video Castel Gandolfo: “Maria segno di speranza”

Per seguire attentamente ogni momento dell’intensa mattinata liturgica, come sempre sono disponibili tutti i collegamenti sui device possibili, oltre ai canali Rai 1 e Tv2000 per la consueta diretta tv: per la Santa Messa da Nardò resta l’app RaiPlay Rai1 mentre per le celebrazioni del Papa rimandiamo alla diretta video streaming su Vatican News (anche a fondo pagina, ndr).

Il Messale della CEI per la Santa Messa di oggi 17 agosto 2025 prevede come anticipavamo il Vangelo centrale di San Luca dedicato al racconto di Gesù ai discepoli circa il messaggio di pace da diffondere in tutta la terra. Un messaggio però “divisivo”, come spiegano i Vangeli, in quanto la verità del Signore non da tutti viene accettata e per alcuni è anche “passibile” di persecuzioni e attacchi.

PAPA/ Chiamati a uno stesso destino di salvezza: la pace che Leone XIV “chiede” a Trump e Putin

IL SANTUARIO, I POVERI, LA SANTA MESSA E L’ANGELUS: PAPA LEONE XIV TORNA AD ALBANO LAZIALE

Parallelamente alla Santa Messa su Rai 1 dalla Cattedrale di Nardò, poche ore prima ad Albano Laziale Papa Leone XIV farà visita alla comunità locale, in particolare celebrando la cerimonia eucaristica presso il Santuario di Santa Maria della Rotonda con i poveri assistiti dalla Diocesi e dalla Caritas.

L’appuntamento è alle ore 9.30 per la Santa Messa, mentre verso mezzogiorno è previsto l’Angelus con il saluto ai fedeli pellegrini in arrivo ad Albano e Castel Gandolfo (il programma prevede la preghiera e la benedizione da Piazza della Libertà, fuori dal palazzo di Castel Gandolfo).

Lo scorso 20 luglio 2025 fu lo stesso Papa Prevost a celebrare ad Albano la Santa Messa nel pieno del suo “buen ritiro” estivo: l’appello alla fraternità, all’amicizia umana come diretta conseguenza dell’amore di Dio per ciascuno di noi è l’elemento che ritorna di continuo in questi mesi nelle parole di Papa Leone XIV, specie riferimento alla pace cristiana da perseguire nel nome del Signore morto e risorto per salvare l’umanità da male, guerre e peccati.

VIDEO DIRETTA MESSA E ANGELUS PAPA LEONE XVI