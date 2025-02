LE CELEBRAZIONI DELLA CANDELORA IN DIRETTA VIDEO RAI 1: LA SANTA MESSA A FIRENZE, ECCO COME SEGUIRLA

La prima manifestazione al mondo di Gesù dopo l’Epifania è quando Maria e Giuseppe giungono al Tempio di Gerusalemme per rispettare la fede mosaica presentandolo il Figlio e registrandolo 40 giorni dopo la nascita a Betlemme: nella diretta Santa Messa su Rai 1 oggi dalla Basilica Santo Spirito di Firenze la CEI invita tutti i fedeli cristiani in visione e all’ascolto a partecipare alla grande festa della Candelora 2025, che cade ogni 2 febbraio e che quest’anno giubilare coincide con la domenica del tempo ordinario.

Appuntamento come sempre su Rai 1 e in diretta video streaming su RaiPlay Rai 1, tenendo fermo l’orario alle ore 11 per la trasmissione della Santa Messa questa settimana dalla splendida Basilica fiorentina: a guidare il commento Rai sarà come sempre Orazio Coclite, mentre a celebrare la cerimonia eucaristica sarà il nuovo arcivescovo di Firenze mons. Gherardo Gambelli. Assieme alla Festa della Candelora, oggi 2 febbraio 2025 la Chiesa Cattolica celebra la Giornata Mondiale della Vita Consacrata, momento di unità e comunione spirituale nell’anno del Giubileo per rinnovare una fede sempre più viva, concreta e profonda. Rimanendo su Rai 1 al termine della Santa Messa della Candelora da Firenze, a mezzogiorno in punto sarà possibile seguire sempre in diretta l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro, con il commento al Vangelo dedicato alla Presentazione di Gesù nel Tempio israelita.

LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO E LA CANDELORA 2025: COSA SI CELEBRA NELLA SANTA MESSA DI OGGI 2 FEBBRAIO 2025

Come chiarisce la liturgia del Messale CEI di oggi 2 febbraio 2025, all’inizio della diretta Santa Messa – attesa su Rai 1 con l’omelia del vescovo di Firenze – prima della Liturgia della Parola è prevista la processione con la benedizione delle candele a memoria della Presentazione di Gesù, autentica “luce nel mondo” per illuminare l’umanità negli antri oscuri e bui della storia. Forse mai come in questi tempi si sperimenta quella sensazione di oscurità che pervade il mondo e che la Chiesa prova a “contrastare” con le armi della fede, della verità e dell’amore che Cristo ha per ciascuno dei suoi figli.

La Candelora celebra per la Chiesa sia la Presentazione di Gesù al Tempio, con il riconoscimento miracoloso di Anna e Simeone giunti fino a Gerusalemme – come i Re Magi – guidati dallo Spirito Santo per adorare il Bimbo – sia la Purificazione rituale della puerpera Maria, la Madre di Cristo e di tutta l’umanità. Nelle letture della Santa Messa per la Candelora 2025, si assisterà ai passi di Malachia, San Paolo e San Luca: la Prima Lettura del profeta punta l’attenzione all’ingresso nel Tempio che il Messia compirà appena giunta la Sua venuta nel mondo, purificando i figli e incarnando giustizia; la Seconda Lettura della Santa Messa di oggi su Rai 1 è invece il passo della Lettera agli Ebrei dove viene ricordato come il Signore sia giunto a liberare e salvare tutti, espiando i peccati del mondo. Infine, il Vangelo di San Luca sulla Presentazione di Gesù al Tempio racconta i vari incontri fatti dalla Sacra Famiglia di Nazareth nel viaggio verso Gerusalemme, dalla profetessa Anna al sacerdote Simeone, tutti irradiati dalla luce di salvezza che emanava il piccolo Gesù.