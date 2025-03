LA CHIESA SI DÀ APPUNTAMENTO A PRIVERNO PER LA SANTA MESSA DOMENICALE IN DIRETTA

È nell’iconica sede dell’Abbazia di Fossanova a Priverno che la Chiesa cattolica italiana ha deciso di fissare la Santa Messa di oggi su Rai 1, appuntamento irrinunciabile nella domenica dei fedeli italiani impossibilitati a recarsi di presenza nelle rispettive parrocchie e diocesi. Con il mondo intento a pregare per la guarigione di Papa Francesco, anche la CEI dallo scorso 14 febbraio (giorno del ricovero del Santo Padre al Gemelli di Roma) ha organizzato quotidianamente momenti, preghiere e celebrazioni per manifestare tutta la vicinanza del popolo di Dio per il successore di Pietro.

Come sta Papa Francesco, condizioni di oggi 2 marzo 2025/ Bollettino Vaticano: “notte ok, condizioni stabili”

Dopo il grande Rosario in diretta tv a Bologna con il Presidente Zuppi, sono le singole diocesi italiane ad aver rinnovato la preghiera per Papa Francesco organizzando momenti quotidiani: non mancherà anche nella Santa Messa in diretta tv su Rai 1 – e video streaming su RaiPlay Rai 1 – l’intenzione preparata dalla CEI per richiedere l’intercessione di grazia per la guarigione del Santo Padre. L’appuntamento è fissato come sempre alle ore 10.55 con la diretta televisiva su Rai 1, con la Santa Messa trasmessa nell’Abbazia di Fossanova (fa riferimento al comune di Priverno) celebrata dal vescovo Mariano Crociata, responsabile della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e da due anni anche Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali di tutta l’Unione Europea.

Papa Francesco come sta: "Può muoversi e camminare, mangia cibi solidi"/ "Nessun rialzo delle infezioni"

LA PREGHIERA PER IL PAPA E IL VANGELO SULLA “TRAVE”

L’invito della CEI è che la comunità cristiana possa avere quella fede incrollabile nel Signore come l’ebbe il centurione davanti a Gesù nell’episodio dei Vangeli: una fede che possa pregare per la sofferenza di Papa Francesco confidando nella piena guarigione e ripresa del ruolo di guida della Chiesa mondiale. Nella Santa Messa di oggi su Rai 1 sarà letta l’intenzione scritta dai vescovi italiani, rinnovando la preghiera per donare al Santo Padre «fiducia e speranza» per essere rigenerato nello spirito e nel corpo.

Le preghiere per Papa Francesco si alternano ovviamente alla celebrazione eucaristica della VIII Domenica del tempo ordinario: le letture della Santa Messa di oggi vedono al centro la verità dell’annuncio cristiano, incarnato nel Figlio di Dio Gesù di Nazareth. La Prima Lettura, tratta dal libro del Siracide, analizza il tema della “lode” all’umanità in confronto con quella divina, sottolineando come non occorre lodare nessuno prima che abbia detto o fatto qualcosa.

Come sta Papa Francesco: "Non ha avuto nuove crisi, ma quadro complesso"/ Nuovo bollettino: "Non ha febbre"

La Seconda Lettura è invece riferita alla lettera scritta da San Paolo ai Corinzi (la prima, ndr) dove l’apostolo discute sulla morte “umana” e l’eternità nel disegno di Dio: «rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore», anche perché la fatica umana non è mai vana se svolta avendo come riferimento il Signore.

Da ultimo, il Vangelo della Santa Messa celebrata dal vescovo Crociata oggi su Rai 1 è tratto dal passo di Luca su una parabola molto particolare raccontata da Gesù «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio», chiede il Signore ai suoi discepoli in uno dei tanti modi di dire e di pensare che nei secoli si è tramandato con origine nella Bibbia. Gesù chiede ad ogni cristiano di eliminare ogni ipocrisia, invitando ognuno a pensare alla propria “trave” affidandosi e fidandosi del disegno buono che Dio ha per ognuno di noi.