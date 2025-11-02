La diretta tv della Santa Messa su Rai 1 oggi 2 novembre 2025 e video streaming: le letture, il Vangelo del giorno e come seguire il rito

DA MODICA LA SANTA MESSA RAI 1 DI OGGI

È il Duomo di San Pietro in Modica, in provincia di Ragusa, a offrire lo scenario della Santa Messa Rai 1 di oggi, domenica 2 novembre 2025, trasmessa in diretta tv, oltre che video streaming, dalle ore 10:55 per commemorare tutti i defunti all’indomani della festa di Ognissanti. Questa giornata offre, dunque, l’opportunità di soffermarsi a meditare sul mistero dell’esistenza e della fine terrena.

Il rito eucaristico in occasione della commemorazione dei Defunti sarà presieduto da monsignor Salvatore Rumeo, vescovo della diocesi di Noto; al suo fianco concelebreranno don Giuseppe Stella, arciprete di San Pietro e frate Antonello Abate, vicario di Modica, alla presenza dei presbiteri delle chiese di Modica Bassa.

SANTA MESSA RAI 1: LA FORZA DELLA FEDE

La prima lettura per i fedeli è tratta dal libro di Giobbe (capitolo 19, versetti 1, 23-27a) dell’Antico Testamento: l’uomo, improvvisamente colpito da gravi sventure, si interroga sulle sue sofferenza e si confronta con alcuni amici. Giobbe in questa lettura esprime la sua speranza oltre la morte, offrendo una delle prime espressioni bibliche sulla speranza nella vita dopo la morte e nella giustizia divina dopo la sofferenza terrena.

La seconda lettura, tratta dalla Lettera di San Paolo ai Romani (capitolo 5, versetti 5-11), si concentra sull’amore di Dio, sulla speranza cristiana e sul valore della morte e risurrezione di Cristo. In questo brano San Paolo spiega che la speranza dei cristiani è infallibile, perché si basa sull’amore di Dio, per cui non è né vana né illusoria. Inoltre, sottolinea che Cristo non è morto per i giusti, ma per i peccatori. Se l’uomo fatica a sacrificarsi anche per i buoni, Cristo dà la vita per chi pecca e col suo sangue cancella i peccati.

Nel brano del Vangelo di Giovanni proposto oggi (Gv 6,37-40), Gesù spiega alla folla che chiunque si affidi a lui è un dono del Padre e non può essere mai respinto, perché è venuto nel mondo per compiere la volontà di Dio, che consiste nel salvare e custodire chi crede in lui. La sua missione non è esprimere giudizi, ma donare la vita eterna, promessa che culminerà nella risurrezione finale. Credere in Gesù significa allora avere già in sé la speranza certa: chi vede il Figlio e trova in lui la propria fede, non andrà perduto, perché Gesù lo risusciterà nell’ultimo giorno.

SANTA MESSA RAI 1, COME SEGUIRLA IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La Santa Messa in diretta su Rai 1 andrà in onda a partire dalle 10:55. In alternativa, sarà possibile seguirla anche in streaming grazie a RaiPlay. La piattaforma della televisione pubblica consente infatti di assistere alla celebrazione anche se non ci si trova a Modica (Ragusa) o non ci si può sintonizzare, usando dispositivi come tablet, computer o smartphone. La regia è do Gianni Epifani, invece ad occuparsi del commento è Orazio Coclite.