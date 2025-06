Santa Messa su Rai 1 diretta video streaming con mons. Francesco Savino: la celebrazione nel giorno del Corpus Domini dalla Cattedrale di Cassano allo Jonio

SANTA MESSA SU RAI 1 PER IL CORPUS DOMINI: LA CELEBRAZIONE DALLA CALABRIA

La diretta Santa Messa torna su Rai 1 oggi, domenica 22 giugno 2025, con una celebrazione dalla Calabria, in particolare dalla Cattedrale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. La Messa, che sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle ore 10:55, sarà presieduta da monsignor Francesco Savino, vescovo della Diocesi locale ma anche vicepresidente della Conferenza episcopale italiana (CEI).

Al termine della diretta Santa Messa è previsto un collegamento da Piazza San Pietro a Roma perché verrà trasmessa la preghiera dell’Angelus guidata dal Papa Leone XIV. Peraltro, la celebrazione si tiene nel giorno della Solennità del Corpus Domini, una festa cattolica dedicata al Santissimo Corpo e Sangue di Gesù Cristo.

Dunque, la Rai ha scelto la diocesi calabrese per la terza volta per una Messa a livello nazionale, un riconoscimento non solo al suo valore, ma anche dal punto di vista spirituale e culturale. Pertanto, la Diocesi ha invitato pubblicamente tutti i fedeli a partecipare: non serve né prenotazione né biglietto, perché l’ingresso è libero, quindi la Basilica sarà aperta a tutti.

LETTURE MESSA CORPUS DOMINI

Il formulario liturgico per la solennità del Corpus Domini prevede una prima lettura tratta dalla Genesi 14,18-20, in cui Melchisedek offre pane e vino, dunque l’Eucaristia è radicata in una lunga storia di fede e segnala che Dio agisce anche fuori dai confini religiosi tradizionali, perché la fede è più grande delle etichette religiose. Dunque, questa lettura ci invita a riconoscere l’azione di Dio nella nostra vita e a rispondere con gratitudine e offerta di ciò che siamo.

Invece, la seconda lettura (1Cor 11,23-26) racconta la nascita dell’Eucaristia, che è memoriale della morte di Gesù, ma anche profezia del suo ritorno. Tutto il formulario è centrato sull’Eucaristia, che è presenza reale di Gesù nel pane e nel vino, quindi sacrificio e segno di unità e comunione, una sorta di anticipazione del banchetto eterno del cielo.

DIRETTA SANTA MESSA IN TV SU RAI 1 E COME SEGUIRLA ANCHE IN VIDEO STREAMING

La diretta Santa Messa andrà in onda su Rai 1 dalle ore 10:55 dalla Cattedrale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Dunque, è disponibile la diretta tv sul primo canale della Tv di Stato, ma anche quella video streaming, perché l’evento potrà essere seguito tramite la piattaforma di Raiplay, a cui ci si può collegare con diversi dispositivi, dal pc al tablet, ma anche via app con smartphone. La regia è curata da Simone Chiappetta, invece il commento è affidato a Orazio Coclite.