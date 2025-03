AL POSTO DELL’ANGELUS LA SORPRESA DEL COLLEGAMENTO CON IL GEMELLI DI ROMA PER IL PRIMO AFFACCIO DI PAPA FRANCESCO NEL GIORNO DELLE DIMISSIONI

Nelle ultime convulse 24 ore la Chiesa mondiale ha ricevuto le due migliori notizie possibili dopo 37 giorni di paure e timori: Papa Francesco oggi sarà dimesso dall’ospedale e andrà a svolgere la convalescenza in Casa Santa marta, e dopo le ore 12 si affaccerà dal balcone del Policlinico per una brevissima Benedizione. Dopo la diretta video della Santa Messa per questa terza domenica di Quaresima – con la celebrazione nella Basilica di Lonato del Garda – idealmente il popolo cristiano collegato su Rai 1 potrà seguire in diretta il ritorno del Santo Padre in pubblico per la prima volta dopo il ricovero.

Papa Francesco si affaccia da finestra ospedale Gemelli/ Diretta video Benedizione: dimissioni verso Vaticano

Difficilmente avrà le forze per parlare fluentemente (il recupero e la logopedia saranno al centro delle prossime settimane), ma la benedizione al mondo intero che per oltre un mese ha pregato per lui è un momento di grande gioia e speranza, mai interrotta anche nei momenti più difficili. Appuntamento con la diretta tv su Rai 1 e il video streaming su RaiPlay e Vatican News: la benedizione dal Gemelli, poi le dimissioni e il ritorno in Santa Marta. Si conferma invece l’Angelus in forma scritta che verrà pubblicato dopo mezzogiorno e dopo il breve saluto prima delle dimissioni.

Come sta Papa Francesco: oggi le dimissioni dal Gemelli/ “Due volte in pericolo di vita, ha perso la voce”

DALLA DIOCESI DI VERONA LA SANTA MESSA DEL GIORNO IN DIRETTA SU RAI 1: LE LETTURE E IL VANGELO

Mentre la Chiesa Cattolica da oltre un mese ogni giorno prega incessantemente per la salute e la guarigione di Papa Francesco, non si fermano le celebrazioni di Quaresima e per questa terza domenica di avvicinamento alla Pasqua, la Santa Messa su Rai 1 in diretta tv nazionale si ferma questa volta nella Diocesi di Verona. Per la precisione, la celebrazione eucaristica mostrata in tv per tutti i fedeli impossibilitati a recarsi nelle proprie chiese locali, si tiene nella Basilica di San Giovanni Battista a Lonato del Garda: l’orario è quello canonico della diretta Santa Messa su Rai 1 organizzata dall’Ufficio della CEI, ovvero le 10.55 di oggi 23 marzo 2025.

NO ALLA "GUERRA NECESSARIA"/ La strada di Francesco che salva l'identità europea

A presiedere la diretta Santa Messa a Lonato del Garda – considerata e nominata chiesa giubilare della Diocesi di Verona, con possibilità dunque di indulgenza plenaria nelle orme e modalità che spieghiamo qui – sarà il Vicario Generale diocesano, mons. Osvaldo Cecchini: come ormai dovreste sapere e conoscere, la celebrazione dell’Eucaristia e la Liturgia della parola di questa terza domenica di Quaresima è possibile seguire la Santa Messa in diretta su Rai 1, ma anche in video streaming live su RaiPlay sezione Rai 1.

Secondo quanto previsto dal Messale della Chiesa Italiana per questa domenica 23 marzo 2025, la diretta Santa Messa su Rai 1 vede al centro il Vangelo di Luca in cui Gesù si rivolge alla folla invitandoli alla conversione nell’unico vero Dio, raccontando la parabola della vigna e sottolineando come senza una vera conversione «perirete tutti nello stesso modo».

La Prima Lettura è invece trattata dall’Esodo e riguarda il passo di Mosè che incontra il Signore apparso nel roveto in fiamme, invitandolo a portare il popolo di Israele verso la terra promessa, lontano dalla schiavitù. Da ultimo, la Seconda Lettura è la lettera di San Paolo ai Corinzi sul parallelo di Mosè e Cristo nel far comprendere la necessità della vera liberazione dal gioco del male e della schiavismo.

NIENTE ANGELUS CON PAPA FRANCESCO “IN PRESENZA”: ATTESO IL TESTO SCRITTO A MEZZOGIORNO

La tradizione delle domeniche con la diretta Santa Messa su Rai 1, e in generale del giorno di celebrazioni per eccellenza della fede cattolica, prevede oltre alla santa Messa anche l’Angelus da Piazza San Pietro con il Pontefice: dallo scorso 16 febbraio 2025 purtroppo ciò non è più possibile per il ricovero all’ospedale Gemelli di Roma di Papa Francesco, come noto per una grave forma di polmonite bilaterale. Nonostante la guarigione impostata, e la prognosi sciolta con miglioramenti significativi settimana dopo settimana, anche per questa terza domenica di Quaresima 2025 non sarà possibile assistere all’Angelus in presenza.

Dopo la Santa Messa in diretta su Rai 1 dalle ore 10.55 – verso mezzogiorno – era tradizione assistere alla benedizione del Santo Padre con la catechesi del giorno sul Vangelo della domenica: anche per questa giornata del 23 marzo 2025 occorrerà attendere la pubblicazione in testo scritto dell’Angelus prodotto da Papa Francesco, commentato poi all’interno della trasmissione “A Sua Immagine”, sempre su Rai 1.

Come ormai abbiamo visto nei precedenti testi dell’Angelus diffusi dal Vaticano durante il ricovero al Gemelli di Papa Francesco, sono anche occasione dove il Pontefice racconta della propria settimana rivolgendo un personale messaggio di ringraziamento per tutto il popolo cristiano che ogni giorno prega incessantemente per la sua piena guarigione.