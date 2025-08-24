La Santa Messa su Rai 1 oggi 24 agosto 2025: la diretta video streaming da Martina Franca e l'Angelus di Papa Leone XIV in Vaticano

LA DIRETTA RAI 1 DELLA SANTA MESSA DALLA CHIESA MARIA SANTISSIMA DI MARTINA FRANCA

Domenica 24 agosto 2025, La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, a partire dalle 10.55 dalla Chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo in Martina Franca in provincia di Taranto, l’evento potrà essere seguito, oltre che sui canali Tv anche in streaming sul sito di Rai Play o tramite App. Successivamente ci sarà il consueto appuntamento con l’Angelus alle ore 12 e il saluto e la benedizione dei fedeli intervenuti in Piazza san Pietro che potrà essere visto sul sito di Vatican News come per le altre celebrazioni che coinvolgono il Papa .

Santa Messa Meeting Rimini 2025/ Diretta video streaming, libretto oggi 24 agosto: celebra il Cardinale Zuppi

Come prevede la liturgia del giorno, sarà centrale la lettura del Vangelo secondo Luca che parla di salvezza, come simbolo di vita eterna ma anche di direzione chiara da prendere per non restare fuori. L’immagine infatti, evocata dalla frase “Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi“, è quella della porta stretta che però accoglie tutti coloro che si sono impegnati a vivere amando il prossimo e cercando la misericordia di Dio.

L'INTERVISTA/ Mons. Varden: la libertà dei figli di Dio cambia il mondo per contagio

PAPA LEONE XIV L’ANGELUS DELLA DOMENICA DOPO IL DIGIUNO PER LA PACE

Dopo la Santa Messa trasmessa dalla Chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo in Martina Franca, seguirà il saluto ai fedeli e l’Angelus di Papa Leone XIV dal Vaticano in Piazza San Pietro di domenica 24 agosto 2025, che arriva proprio due giorni dopo la chiamata al digiuno del 22 agosto, per chiedere la pace. Una giornata alla quale tutta la Chiesa italiana ha aderito, insieme a molte associazioni umanitarie e di volontariato, con la speranza che la preghiera per invocare la fine di tutte le guerre possa presto portare alla via della giustizia e dell’unione dell’umanità.

MEETING 2025/ Varden, costruire con mattoni nuovi è diventare (noi) il tempio di Dio

Un tema che attualmente è centrale negli interventi del Pontefice, che prosegue con gli appelli per il termine dei conflitti in tutte le zone colpite e per il disarmo.

Gli stessi luoghi che ricordava anche Papa Francesco durante le preghiere, come in occasione della Giornata Mondiale della Pace, celebrata il 1 gennaio 2025, quando il pontefice durante l’Angelus aveva ringraziato chi si impegna per risolvere i conflitti e lavora ogni giorno per favorire il dialogo e i negoziati.