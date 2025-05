Tornano i sempre apprezzati e tradizionali appuntamenti con la Santa Messa Rai 1, che nella giornata di oggi – domenica 25 maggio 2025 – seguirà la liturgia della sesta Domenica di Pasqua, concedendo a tutti i fedeli che sono impossibilitati a recarsi alla propria parrocchia locale la possibilità di seguire una funzione ufficiale, anche se a distanza: la celebrazione della Santa Messa in onda questa domenica sulla prima emittente del battaglione Rai ci porterà nella splendida cornice della Concattedrale di Santa Maria Assunta del piccolo comune di Orte, a Viterbo; mentre, quasi certamente, a guidarci nella celebrazione ci sarà don Maurizio Medici, parroco ortense e reggente della Concattedrale.

Chi fosse interessato a seguire l’appuntamento con la Santa Messa Rai 1 in questa domenica 25 maggio 2025 potrà farlo semplicemente collegandosi al primo canale a partire dalle ore 10:55 di mattina; mentre la stessa diretta sarà attivata anche sulla piattaforma RaiPlay – comoda per chiunque non avesse a disposizione un televisore, raggiungibile da PC, cellulare o tablet – che, dopo la fine della funzione, renderà anche disponibile il video integrale per chiunque volesse recuperarlo in un secondo momento.

IL LIBRETTO LITURGICO DELLA SANTA MESSA RAI 1 DI OGGI, DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Capito come si possa assistere alla diretta della Santa Messa Rai 1, possiamo entrare nel dettaglio della liturgia odierna che – come dicevamo già prima – sarà quella relativa alla sesta Domenica di Pasqua, indicata a inizio anno dalla Conferenza Episcopale Italiana: il libretto liturgico integrale – comodo per chi volesse tenerlo sott’occhio durante la funzione – si può facilmente recuperare cliccando su queste parole; mentre noi ci soffermeremo solamente sulle letture del Vangelo e sui Salmi.

Dopo la consueta apertura con l’Antifona e la Colletta, la Santa Messa di oggi partirà con la lettura del brano “È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie”, tratto dagli Atti degli Apostoli 15,1-2.22-29, seguita dal Salmo Responsoriale (Sal 66(67)); mentre la seconda lettura sarà tratta da “L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo”, contenuto nell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (21,10-14.22-23) e, infine – dopo l’Acclamazione – si leggerà il verso 14,23-29 “Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” del Vangelo secondo Giovanni.

