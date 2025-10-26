La diretta su Rai 1 della Santa Messa dal Santuario della Madonna Nera a Tindari e a seguire l'Angelus con Papa Leone XIV: ecco come seguire

TORNA LA SANTA MESSA DELLA CEI SU RAI 1 NEI TERRITORI: APPUNTAMENTO NELLO SPLENDIDO SANTUARIO DELLA MADONNA NERA A TINDARI

Dopo settimane di celebrazioni in Vaticano per i vari giubilei e per le canonizzazioni con Papa Leone XIV, la Santa Messa su Rai 1 della domenica torna alle origini con le telecamere situate nelle Diocesi e nelle province di tutto il Paese: la scelta della CEI per le prossime due settimane è di rimanere in Sicilia, a partire dalla Santa Messa di oggi 26 ottobre che sarà officiata all’interno della splendida cornice del Santuario della Madonna Nera di Tindari (in provincia di Messina).

L’appuntamento “classico” con la diretta di Rai 1 scatta alle ore 10.55, anticipato e seguito dal programma “A Sua Immagine” che poi introdurrà verso mezzogiorno il collegamento con Piazza San Pietro per l’Angelus domenicale con Papa Leone XIV: sarà possibile seguire tanto la Santa Messa da Tindari, quanto la preghiera di pace con il Pontefice, con la diretta video di Rai 1, oltre allo streaming live su RaiPlay Rai 1 e al canale YouTube di Vatican News.

In vista della prossima settimana Sicilia ancora protagonista con la Santa Messa di Rai 1 che andrà in scena presso il Duomo di San Pietro a Modica, provincia di Ragusa: durante le riprese in diretta video a Tindari sarà possibile osservare la statua di legno con raffigurata la celebre Madonna Nera, di origine bizantina e con la leggenda che vuole l’arrivo sulle coste della Sicilia tramite una nave in tempesta che solo dopo aver depositato l’immagine a terra sarebbe riuscita a riprendere la navigazione salvando tutto l’equipaggio. Furono poi gli abitanti di tindari a trasportare l’effigie sul colle dove poi nacque il Santuario da dove viene celebrata l’ultima Santa Messa domenicale del mese di ottobre

LA GIORNATA DEL GIUBILEO CON PAPA LEONE XIV E L’ANGELUS IN DIRETTA SU RAI 1

Come già anticipato, a seguire della Santa Messa su Rai 1 da Tindari sarà possibile collegarsi col Vaticano dove Papa Leone XIV celebrerà l’Angelus con tutta la cristianità, rivolgendo un nuovo appello per la pace su tutti i popoli, sia quelli in guerra che le varie nazioni chiamate a collaborare per riportare il messaggio di pace e fraternità a tutti.

La giornata del Santo Padre è ricca di appuntamenti, in quanto l’Angelus arriva a seguire direttamente della Santa Messa che si terrà sempre in San Pietro alle ore 10 (ma sarà trasmessa solo da Tv2000 e dal canale in diretta streaming dei media vaticani) per la celebrazione del Giubileo delle Equipe Sinodali e degli organismi di partecipazione.

Per l’occasione giungono a Roma circa duemila membri di tutte le equipe dei Sinodi sparsi per il mondo, seguendo i seminari e la veglia serale avvenuti ieri in Piazza San Pietro: si tratta di un’occasione unica per ribadire la necessità di un tempo di preghiera e discernimento, traducendo in scelte pastorali ed ecumeniche gli orientamenti del Documento Finale della XVI Assemblea del Sinodo dei vescovi che si è concluso appena un anno fa con Papa Francesco.

