La Santa Messa su Rai 1 oggi 27 luglio 2025 e l'Angelus con Papa Leone XIV: la Giornata dei nonni e la festa dei Noantri con la Madonna a Trastevere

LA SANTA MESSA DA TRASTEVERE PER LA FESTA DE NOANTRI 2025: COME SEGUIRLA IN DIRETTA SU RAI 1

Alla vigilia dell’importante settimana che segnerà a Roma il Giubileo dei Giovani 2025, la Chiesa Cattolica torna a dare l’appuntamento con la Santa Messa su Rai 1 della domenica in un teatro “diverso” dalle ultime settimane: con il ritorno di Papa Leone XIV in Vaticano, il periodo “estivo” con le celebrazioni da Castel Gandolfo si è concluso facendo tornare la “tradizione” anche per le Sante Messe organizzate dall’ufficio CEI in vari parti d’Italia.

DALL’UCRAINA A GAZA/ In tempi di nuovo sterminio, la voce di Leone XIV contro la radice dell’odio

L’appuntamento di oggi 27 luglio 2025 in realtà non si distanzia poi molto dai luoghi della Santa Sede visto che la Santa Messa in diretta su Rai 1 è prevista dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere, nel pieno centro della Capitale. Si celebra la Giornata dei Nonni e degli Anziani, alla presenza del vescovo Renato Tarantelli Baccari, vicegerente della Diocesi di Roma: sempre oggi a Roma è la grande Festa dei Noantri, con il cardinale Baldo Reina, vicario della Diocesi di Roma, che seguirà la processione del pomeriggio (verso le 19,39) della Madonna del Carmelo sulle rive del Tevere.

Papa Leone XIV “formare preti alla fraternità affettiva”/ “Con Cristo nelle tempeste: mai sentirsi superiori”

La giornata intensa di celebrazioni per la Festa dei Noantri 2025 vede scattare proprio dalla cerimonia eucaristica di questa mattina: alle ore 10.55 la diretta tv su Rai 1 e Tv2000, con la possibilità come sempre della diretta live in video streaming da RaiPlay Rai 1. A seguire torna l’appuntamento con Papa Leone XIV per l’Angelus da Piazza San Pietro, con l’orario tradizionale di mezzogiorno: anche qui è possibile seguire tutto in diretta Rai 1 con la possibilità anche del collegamento coi media vaticani (in particolare con la pagina YouTube di Vatican News).

PIER GIORGIO FRASSATI/ "La gioia non avrà misura" e la santità è una sorpresa senza fine

Il tutto con sullo sfondo la grande Festa dei Noantri, che a Roma prevede la tradizionale processione della Madonna Fiumarola (la statua della Beata Vergine del Carmelo ritrovata sulla foce del fiume romano secondo la tradizione, ndr) sul Tevere fino poi al quartiere di Trastevere.

DALLA MESSA ALL’ANGELUS DI PAPA LEONE PER LA GIORNATA DEI NONNI: DA DOMANI IL GIUBILEO DEI GIOVANI

Sono due le intenzioni affidate dalla Chiesa di Roma per la Madonna del Carmine e che verranno ribadite anche durante la Santa Messa su Rai 1 dalla Basilica di Trastevere e la successiva processione con il card. Reina: la preghiera per la pace, «in questo momento di guerre, di conflitti, di tensioni e di preoccupazioni per il mondo» e poi la preghiera per il nuovo Papa Leone XIV, affinché il suo ministero pietrino riceva tutto il sostegno della Chiesa di Roma con la protezione della Vergine Maria.

Durante l’Angelus in Vaticano Papa Prevost celebrerà anche la Giornata dei Nonni e degli Anziani, che anticipa (ed è un segno del destino) la settimana del Giubileo dei Giovani, come se appunto la custodia dei nonni e della memoria storica possa permettere la fioritura dei giovani in un mondo che va profondamente cambiato e salvato. «Siamo abituati a pensare al contrario alle fasi della vita di giovani e anziani», spiega il vescovo Tarantelli Baccari, alla vigilia della Santa Messa in Trastevere, mentre la Chiesa si sofferma sull’esperienza degli anziani che possa aprire il varco al futuro dei giovani,

La festa dei nonni è stata fortemente voluta da Papa Francesco nel recente 2021, proprio per riflettere su come gli anziani possano essere un caposaldo fondamentale per la famiglia e un popolo intero: è la saggezza dell’anziano, conclude il celebrante della Santa Messa di stamane, che illumina la strada del cambiamento con funzione «di riflessione e di educazione».