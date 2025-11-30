Dalla Chiesa Santa Maria della Neve di Latiano (Brindisi) la Santa Messa di oggi trasmessa da Rai 1 in diretta tv e video streaming: letture e Vangelo

DIRETTA SANTA MESSA RAI 1: LE LETTURE E IL VANGELO

È la Chiesa Santa Maria della Neve di Latiano, in provincia di Brindisi, a offrire oggi lo scenario della Santa Messa Rai 1 trasmessa in diretta tv e video streaming. A presiederla il vescovo di Oria, monsignor Vincenzo Pisanello, come confermato dalla diocesi nell’annuncio dei giorni scorsi.

Sarà un’occasione per riflettere su temi importanti come la pace universale, la conversione e la vita nella luce di Cristo e l’importanza di vigilare sempre, perché il Signore si mostra nelle nostre vite quando meno ce lo aspettiamo.

Partiamo, infatti, dalla prima lettura (Isaia 2,1-5), che illustra la visione del profeta, in cui Dio è giudice e mediatore tra i popoli, mettendo fine ai conflitti. Una lettura che, considerando l’attualità geopolitica, ci regala un invito importante, quello a cercare la propria guida per vivere nella pace, perché Dio promette un futuro di armonia e concordia tra i popoli.

VIVERE SECONDO CRISTO ASPETTANDO LA SUA VENUTA

Nella seconda lettura (Romani 13,11-14a) c’è il richiamo di San Paolo alla consapevolezza: bisogna smarcarsi da vite distratte e segnate dal peccato, rivestendosi di Gesù Cristo, orientando i propri pensieri e comportamenti secondo il Vangelo, indossando le uniche “armi” accettabili, quelle della virtù e rettitudine, perché la salvezza richiede scelte concrete, in particolare lasciar perdere ciò che ci allontana da Dio per vivere secondo Cristo.

Il Vangelo al centro della Santa Messa Rai 1 è Matteo 24,37-44, in cui Gesù paragona la sua venuta ai giorni di Noè: la gente viveva la quotidianità senza accorgersi di ciò che stava per accadere, ma il Figlio di Dio arriverà in un momento inatteso.

Emerge anche un messaggio sul proprio destino, che dipende dalla propria disponibilità a Dio. L’invito di Gesù è a vegliare, perché essere pronti significa vivere con fede, responsabilità e coerenza, come chi non vuole farsi trovare impreparato. Dunque, la venuta del Signore è certa ma resta comunque imprevedibile, quindi i fedeli devono vivere ogni giorno con vigilanza e prontezza.

SANTA MESSA RAI IN TV, COME VEDERLA IN DIRETTA VIDEO E STREAMING

La celebrazione della Santa Messa Rai 1 sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 10:55. Chi non avrà la possibilità di seguire l’appuntamento in televisione o di essere presente nella Chiesa di Santa Maria della Neve a Latiano (Brindisi) potrà comunque assistere alla funzione tramite la diretta online disponibile su RaiPlay. Il servizio streaming della Rai consente infatti di partecipare alla liturgia anche da dispositivi mobili o da computer. La realizzazione televisiva è affidata a Gianni Epifani, mentre il commento sarà a cura di Orazio Coclite.