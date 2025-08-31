La Santa Messa di oggi 31 agosto 2025 su Rai 1 e video streaming RaiPlay: la celebrazione da Francavilla Fontana in Puglia. A mezzogiorno l'Angelus del Papa

IL RITORNO DELLA SANTA MESSA IN DIRETTA SU RAI 1: LA CEI PUNTA SULLA BASILICA DI FRANCAVILLA COL VESCOVO PISANELLO

Da Martina Franca a Francavilla Fontana, dalla Sicilia alla Puglia: nella “coda” di questa lunga e intensa estate la CEI “torna” a celebrare la Santa Messa Rai 1 con la diretta video nazionale dopo gli eventi che hanno visto coinvolto Papa Leone XIV tra Giubileo e celebrazioni con i poveri ad Albano Laziale. Nei giorni caldissimi per la diplomazia cattolica, impegnata sui fronti Gaza e Ucraina per provare a convincere la comunità internazionale alla necessità urgente della pace, è quanto mai prezioso l’invito alla preghiera e al Corpo di Cristo come esigenza essenziale per l’essere cristiano.

Alle ore 10.55 è previsto l’appuntamento con la Santa Messa in diretta tv su Rai 1 e con la possibilità, come sempre, di seguire la cerimonia eucaristica in diretta streaming video live su RaiPlay e il sito online di Rai1-RaiPlay: ingresso libero fino ad esaurimento posti all’interno della Basilica del Santissimo Rosario a Francavilla Fontana, comune in provincia di Brindisi e sotto la Diocesi di Oria. Sarà infatti il vescovo Vincenzo Pisanello (originario di Otranto) a celebrare la Santa Messa oggi 31 agosto 2025 nella Basilica pontifica minore.

Osservando la liturgia del giorno scelta dal messale CEI, l’omelia e le letture verteranno sulla parabola del Signore ai discepoli durante il pranzo da uno dei capi dei farisei: «chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato». Nella dimensione umile e “piccola” del Cristo passa la testimonianza della vera fede incarnata anche ai giorni nostri: è nella semplicità d’animo, nella disposizione all’apertura per l’altro che può passare la vera “esaltazione” del Signore.

DALL’EUCARISTIA ALL’ULTIMO ANGELUS DI AGOSTO CON PAPA LEONE XIV: COSA SUCCEDE OGGI

La “mitezza” è quanto di più testimoniato e incarnato in questi primi mesi del Pontificato di Papa Leone XIV: nei grandi appelli alla pace, alla fraternità cristiana per salvare un mondo sempre più in fiamme, non perde mai l’occasione di ricordare la semplicità della fede che passa dal farsi “piccoli” per aprirsi all’altro, per poterlo abbracciare nel nome della libertà massima che è il riconoscimento dell’amore di Cristo.

Dopo la Santa Messa delle ore 11, sempre su Rai1 a ridosso di mezzogiorno, è previsto il collegamento con il Vaticano per l’Angelus con Papa Leone XIV (con streaming video su Vatican News, ndr), con il canonico commento al Vangelo (oggi di San Luca, ndr) e con ulteriori appelli di pace e preghiera al termine della recita della preghiera simbolo dell’Annunciazione.

Dopo la preghiera di pace e il digiuno, negli scorsi giorni il Santo Padre si è fatto prossimo alla comunità cristiana della Terra Santa per richiamare l’attenzione sulla tregua sempre più incessante e ingente: fortissimo è invece il dolore provato e manifestato da Papa Prevost dopo la strage di Minneapolis dello scorso 27 agosto, con due bambini uccisi da un killer trans durante la Santa Messa mattutina nella scuola cattolica.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA SANTA MESSA RAI 1