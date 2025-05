TORNA LA SANTA MESSA SU RAI 1 PER LA III DOMENICA DI PASQUA: LA CELEBRAZIONE IN UNIVERSITÀ CATTOLICA ROMA

Dopo le celebrazioni della Santa Pasqua e delle esequie solenni di Papa Francesco, la Chiesa si prepara al Conclave 2025 al via in Vaticano il prossimo 7 maggio: nella giornata di oggi, oltre alla celebrazione per l’ultimo dei Novendiali di suffragio, la Chiesa italiana dà appuntamento con la Santa Messa su Rai 1 in occasione della 101esima Giornata per l’Università Cattolica. Rilevando il consueto appuntamento con la Santa Messa della domenica su Rai 1 per consentire a chiunque sia impossibilitato a recarsi nelle proprie parrocchie e diocesi, la celebrazione di oggi 4 maggio 2025 vede la presenza dell’arcivescovo mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

SCUOLA/ Papa Francesco, “pensare-sentire-fare”: si può educare solo la vita intera

Con accesso possibile non oltre le 10.40, l’inizio della Santa Messa su Rai – secondo disposizioni della CEI e dello stesso ateneo UNICATT-Roma – è fissato alle ore 11 presso la Chiesa Centrale dell’Università: con lo streaming di RaiPlay e del link di diretta online Rai 1, la Santa Messa rivolta a tutti gli studenti e professori del campus potrà essere seguita da chiunque in diretta tv su Rai 1 per questa solennità della III Domenica di Pasqua.

SPILLO/ Quel Consiglio “semipresidenzialista” di difesa e la vendita di Iveco Defence a Leonardo

La Prima Lettura di oggi, secondo il messale CEI 2025, è tratta dagli Atti degli Apostoli e riguarda la testimonianza dello Spirito Santo tramite i fedeli cristiani, dai discepoli fino ai grandi testimoni del nostro tempo: la Seconda Lettura è invece tratta dall’Apocalisse di San Giovanni, centrando l’attenzione per l’Agnello immolato e sacrificato perché divenisse degno di ricchezza e potenza di Spirito. Il Vangelo della Santa Messa di oggi è sempre tratto da San Giovanni Apostolo e racconta la terza apparizione del Signore ai discepoli sul mare di Tiberiade dopo la Resurrezione, andando a pescare con loro e facendosi riconoscere dai segni abbondanti di pane e pesci, «venite a mangiare con me».

CONCLAVE/ "Manovre 'trumpiane' anti-Cina su Parolin e Tagle, ecco i profili che si fanno strada"

NEL POMERIGGIO L’ULTIMA SANTA MESSA PER I NOVENDIALI IN SUFFRAGIO DI PAPA FRANCESCO

Non è però l’unica Santa Messa importante del giorno quella che viene celebrata, con diretta su Rai 1, presso l’Università Cattolica di Roma in questa III Domenica di Pasqua: questo pomeriggio in Basilica di San Pietro il cardinale Dominique Mamberti, Protodiacono del Collegio Cardinalizio, riunisce ancora una volta tutti i cardinali elettori e non per l’ultimo dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco.

L’evento tradizionale organizzato dalla Santa Chiesa di Roma dopo la nascita al cielo di un Pontefice – iniziato lo scorso 26 aprile con i funerali di Papa Bergoglio in Piazza San Pietro – si conclude oggi pomeriggio alle ore 17 presso la Cappella Papale: con l’ultimo giorno di Novendiali si apre ufficialmente il periodo del Conclave, al via il 7 maggio con la Santa Messa mattutina “Pro eligendo Romano Pontifice” celebrata dal Cardinale Giovanni Battista Re sempre in San Pietro.

Per la celebrazione di oggi pomeriggio dei Novendiali resta come unica possibilità per seguirla la diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News, dato che in presenza sono ammessi solo i cardinali del Collegio Cardinalizio in preparazione al Conclave per nominare il prossimo Vicario di Cristo in terra.