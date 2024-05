Santa Messa Rai 1, oggi 5 maggio 2024/ Diretta streaming video Cattedrale di Noto: celebra il vescovo Rumeo

SANTA MESSA IN DIRETTA SU RAI 1: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARI E CHI CELEBRA

Dalla splendida cornice della Cattedrale di Noto (Siracusa) in Sicilia va in onda oggi 5 maggio 2024 la Santa Messa in tv su Rai 1: nel giorno divenuto celebre a livello storico con l’ode di Manzoni a Napoleone, la Chiesa Cattolica celebra la VI Domenica di Pasqua con la CEI che sceglie appunto l’iconica Basilica di San Nicolò per annunciare il Vangelo di oggi a tutti coloro che non possono uscire di casa e che dalle tv di tutta Italia possono collegarsi per la celebrazione domenicale.

La Santa Messa andrà dunque in onda in diretta tv su Rai 1 e in diretta video streaming su RaiPlay a partire dalle ore 10.55 presso la Cattedrale di Noto dedicata al vescovo di Mura, San Nicolò, elevata da Papa Benedetto XVI nel 2012 al rango di “basilica minore”. Come sempre la Santa Messa in tv viene organizzata dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e avrà il commento televisivo di Orazio Coclite, con la regia di Simone Chiappetta: a celebrare la Santa Messa di oggi 5 maggio 2024 sarà il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo. Come spiega la stessa Diocesi in una nota, la Santa Messa su Rai 1 coincide con l’inizio del 180esimo anno di Fondazione della Diocesi di Noto, nel giorno in cui si chiude la fase Diocesana per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Nino Baglieri (laico volontario salesiano 1951-2007).

LE LETTURE DELLA SANTA MESSA DI OGGI 5 MAGGIO 2024 IN DIRETTA: IL VANGELO SULL’AMICIZIA

Come previsto dal Messale liturgico della VI Domenica di Pasqua – anno B, le letture della Santa Messa di oggi 5 maggio 2024 su Rai 1 seguono il Rito Romano universale e vedono protagonista San Giovanni Apostolo sia nella Seconda Lettura che nel Vangelo del Signore. Dopo l’Antifona dedicata alla gioia dell’annuncio cristiano, la Prima Lettura della Santa Messa odierna è tratta dagli Atti degli Apostoli e narra della testimonianza di San Pietro sul dono dello Spirito Santo effuso anche sui pagani.

La Seconda Lettura del 5 maggio è invece tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo sulla centralità del Dio che è amore: «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore». Infine il Vangelo di San Giovanni previsto nella Santa Messa di oggi in tv riporta il dialogo di Gesù con i discepoli sul legame di amicizia con loro: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici», forse il frammento evangelico più importante per definire il concetto cristiano di amicizia, rivoluzione radicale per quel tempo ma valore essenziale per l’intera storia dell’umanità anche oggi.











