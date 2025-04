IL GRANDE GIUBILEO DEGLI AMMALATI E DELLA SANITÀ SI CHIUDE A ROMA CON LA SANTA MESSA IN PIAZZA SAN PIETRO (SENZA PAPA FRANCESCO)

Non sarà presente fisicamente in Piazza San Pietro questa mattina Papa Francesco, eppure la sua vicinanza e preghiera nei giorni del Giubileo degli Ammalati è quantomeno prossima e commossa: non sarà il Pontefice a celebrare la Santa Messa su Rai 1 e in mondovisione oggi 6 aprile 2025, ultima giornata del grande Giubileo per il mondo della sanità che ha visto arrivare nella Capitale oltre 20mila pellegrini da tutto il mondo. La convalescenza è ancora in corso, le condizioni in miglioramento ma non tali da consentire l’uscita del Santo Padre due settimane dopo le dimissioni dal lungo ricovero all’ospedale Gemelli.

Sarà infatti mons. Rino Fisichella, pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione nonché responsabile del Giubileo 2025 a sostituire Papa Francesco nella celebrazione della Santa Messa in onda dalle ore 10.20 in Piazza San Pietro riempita e senza alcun limite per l’ingresso; come per tutte le altre celebrazioni del Giubileo 2025, non sono previsti pagamenti né biglietti per accedere alla Piazza del Colonnato, anche se ovviamente occorre arrivare per tempo onde evitare di rimanere disposti lungo Viale della Conciliazione.

Sulle info tecniche non vi sono grandi novità rispetto a tutte le altre celebrazioni che normalmente accompagnano la visione della Santa Messa su Rai 1 ogni domenica (al termine della settimana dell‘Assemblea Sinodale in Vaticano, la CEI questa settimana ha fatto coincidere la celebrazione in tv sui canali Rai con l’appuntamento importante del Giubileo della Sanità): collegamento con Rai 1 dalle ore 10,20, possibilità di seguire tutto anche su RaiPlay o sul portale online di Rai 1-RaiPlay, così come sul canale streaming YouTube di Vatican News.

L’OMELIA DEL PAPA, LE LETTURE DELLA V DOMENICA DI QUARESIMA E LA VICINANZA A TUTTI GLI AMMALATI

Va ricordato che al termine della Santa Messa su Rai 1 per il Giubileo degli Ammalati non è previsto l’Angelus consueto di Papa Francesco dalla finestra su Piazza San Pietro: come per le 7 domeniche precedenti, la Santa Sede ha fatto sapere che attorno a mezzogiorno verrà diffuso il testo dell’Angelus per la V Domenica di Quaresima, ma non ci sarà l’affaccio tradizionale date le condizioni ancora in ripresa del Santo Padre.

Nell’utlimo bollettino del Vaticano veniva sottolineato come rimane sempre l’ipotesi e la speranza che almeno per qualche secondo Papa Francesco possa affacciarsi per un breve saluto alla Piazza piena di pellegrini: resta da vedere se le condizioni e il quadro clinico glielo permetteranno. Intanto i fedeli presenti in piazza e le migliaia che seguiranno da ogni parte del mondo in diretta Rai 1 potranno sentire l’omelia della Santa Messa che è stata preparata da Bergoglio nei giorni scorsi durante la convalescenza in Santa Marta.

Il vescovo mons. Fisichella nel presiedere la celebrazione leggerà l’omelia preparata dal Papa il quale ha voluto comunque non far mancare la propria vicinanza a tutti i malati e il mondo della sanità giunti oggi a Roma e in generale sparsi in ogni parte del mondo: come ebbe a dire nell’Angelus del 16 marzo scorso, una settimana prima delle dimissioni dal Gemelli, «sto affrontando un duro periodo di prova» e per questo si univa stretto ai tanti fratelli e sorelle malati in ogni parte del globo. «Sono fragili in questo momento come me», ma questo non impedisce la possibilità di sperare, di amare e donare tutti noi stessi «uniti nel segno luminoso della fede».

Per le letture di questa nuova Domenica di Quaresima – la prossima sarà la Domenica delle Palme, quella successiva la Santa Pasqua del Signore (su cui ancora non è ancora stato deciso se Papa Francesco presiederà i vari riti della Settimana Santa, ndr) – il libretto della Santa Messa su Rai 1 diffuso dal Vaticano (e disponibile qui) presenta la Prima Lettura tratta da Isaia nel merito del popolo assetato e servito di un’acqua “nuova”; la Seconda Lettura è invece la lettera di San Paolo ai Filippesi mentre il Vangelo è tratto dal passo di Giovanni sulla donna adultera e sul monito di Gesù «chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei».

