Santa Messa Rai 1 diretta video streaming con mons. Francesco Massara: celebrazione dalla Cattedrale di Fabriano (Ancona), poi l'Angelus di Papa Leone XIV

DIRETTA SANTA MESSA SU RAI 1: LA CELEBRAZIONE DALLE MARCHE, LE LETTURE

Ritorna l’appuntamento con la diretta Santa Messa Rai 1, in onda oggi 6 luglio 2025, in diretta tv, ma disponibile anche in video streaming. Stavolta a far da scenario alla XIV domenica del tempo ordinario – Anno C è la Cattedrale San Venanzio a Fabriano, con la celebrazione presieduta da monsignor Francesco Massara, arcivescovo e guida delle diocesi di Camerino-San Severino Marche e Fabriano Matelica. A seguire, sempre su Rai 1, l’Angelus celebrato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

Per la prima lettura è stato scelto un passo tratto dal libro del profeta Isaia (capitolo 66, versetti 10-14), da cui emerge un messaggio ancora attuale, perché parla di Dio che promette consolazione, rinascita e gioia per chi ripone fiducia in lui, dopo lutto, dolore e perdite. Si tratta, dunque, di un annuncio di speranza e salvezza per i suoi figli, e dunque anche di vicinanza divina al suo popolo.

La seconda lettura è tratta, invece, dalla Lettera ai Galati (Gal 6,14-18), in cui San Paolo ci dice che la salvezza è rappresentata solo dalla croce di Cristo, non da regole religiose e pratiche esteriori. Essere in Cristo, tra l’altro, vuol dire trasformarsi a livello interiore, diventare una creatura nuova. Paolo parla di fede e grazia come segni dell’appartenenza al popolo di Dio, lui stesso è testimone di fede, con il corpo segnato dalla sofferenza per Cristo.

DIRETTA SANTA MESSA SU RAI 1, IL VANGELO DEL GIORNO

La diretta Santa Messa Rai 1 di oggi per il Vangelo del giorno sottopone ai fedeli un brano ricco e significativo Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20), in cui si racconta l’invio dei 72 discepoli da parte di Gesù in missione, e poi il loro ritorno entusiasta.

Potremmo chiamarla una chiamata alla missione di Gesù, che crede anche in discepoli “normali”, non solo apostoli, e chiede povertà, coraggio e semplicità, promettendo che la Parola porterà frutti, anche se non sarà sempre accolta. Inoltre, invita a non misurare il valore del proprio servizio dal successo, ma dal rapporto con Dio.

A tal riguardo, il sito Vatican News oltre a riportare le letture e il Vangelo del giorno, ripropone una riflessione di Francesco, risalente al 2019, in cui ci ricordava che tutti siamo chiamati alla missione, ognuno nel proprio contesto di vita. Bergoglio invitava a pregare per le vocazioni, per la Chiesa, per il mondo.

Ma ricordava anche che la vera preghiera cristiana è universale, non egoista. Solo chi vive con questo spirito può sperimentare la gioia vera, che non è data dal successo, ma appunto dall’appartenenza a Dio.

DIRETTA SANTA MESSA RAI 1 IN TV E COME VEDERLA IN VIDEO STREAMING

La diretta Santa Messa Rai 1 andrà in onda dalle ore 10:55 dalla Cattedrale di Fabriano, in provincia di Ancona. Sarà, quindi, disponibile la diretta tv sul canale principale della Tv di Stato, in alternativa c’è quella video streaming, visto che la celebrazione potrà essere seguita anche attraverso la piattaforma di Raiplay. Ci si può collegare dal proprio smartphone o dal pc, da smart tv o via app, le strade sono diverse per seguire la Santa Messa Rai 1.

E valgono anche per l’Angelus celebrato a Papa Leone XIV da Piazza San PIetro, anche se in questo caso si aggiunge anche la diretta YouTube offerta dal canale Vatican News (che vi riportiamo in fondo alla pagina), come accade sempre in queste circostanze. Tornando alla Santa Messa Rai 1, la regia è curata da Gianni Epifani, invece il commento è affidato a Orazio Coclite.

DIRETTA SANTA MESSA E ANGELUS PAPA LEONE XIV