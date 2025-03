DA PIAZZA SAN PIETRO IN DIRETTA LA SANTA MESSA DOMENICALE SU RAI 1: LE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO PER IL VOLONTARIATO

Arrivati da ogni parte del mondo, e dall’Italia ovviamente, i pellegrini giungono a Roma per la Santa Messa (con diretta su Rai 1) del Giubileo del mondo del Volontariato, uno degli appuntamenti più seguiti tra le varie giornate in programma dell’Anno Santo 2025: in un momento particolarmente complesso e difficile per la Chiesa Cattolica, con il ricovero di Papa Francesco ormai da quasi un mese presso l’ospedale Gemelli, i pellegrini avranno un’intenzione in più da offrire nella celebrazione eucaristica di questa domenica 9 marzo 2025, la prima della Quaresima 2025.

Gli ultimi aggiornamenti dei giorni scorsi sulle condizioni di salute del Pontefice hanno dato qualche segnale positivo in più, così come sentire la voce di Papa Francesco in Piazza San Pietro prima del Santo Rosario dello scorso giovedì ha dato una rinnovata speranza al popolo di Dio in preghiera per il Successore di Pietro. Detto ciò il decorso della polmonite bilaterale impedisce una ripresa in breve tempo e, dopo il Mercoledì delle Ceneri, anche la Santa Messa per il Giubileo del Volontariato vedrà la presenza di un delegato sostituito scelto direttamente da Papa Francesco.

Per questa prima domenica di Quaresima sarà il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, a presiedere la Santa Messa prevista per questa mattina alle ore 10.30 sul sagrato di Piazza San Pietro. Oltre alla consueta possibilità di seguire l’intera celebrazione con i canali tradizionali del Vaticano, anche in diretta video streaming (il link a fondo pagina, ndr), la diretta Santa Messa per il Giubileo di oggi viene trasmessa anche su Rai 1 e in streaming video su RaiPlay, nell’ordine delle celebrazioni previste ogni settimana dalla CEI per accompagnare i fedeli costretti a seguire l’Eucaristia in televisione.

ECCO CHI SOSTITUISCE PAPA FRANCESCO PER LA DIRETTA SANTA MESSA IN VATICANO: IL LIBRETTO E LE LETTURE

La scelta di Papa Francesco per guidare l’importante giornata del Giubileo 2025 dedicato al mondo del Volontariato non è ovviamente casuale: il sostituto sarà appunto il cardinale Czerny, responsabile da anni dello Sviluppo Umano Integrale e vicino alle tante realtà di carità e volontari che ogni giorno prestano servizio per la collettiva e per il bene del prossimo. L’omelia della Santa Messa in diretta oggi su Rai 1 e in mondovisione con i canali di Vatican News, sarà letta dal cardinale Prefetto ma è stata scritta da Papa Francesco, dal letto d’ospedale Gemelli ormai dallo scorso 14 febbraio 2025.

Il libretto pubblicato qui dal Vaticano per seguire nel dettaglio la Santa Messa per il Giubileo del Volontariato presenta le letture e il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima (iniziata col Mercoledì delle Ceneri per i fedeli di rito romano, inizia invece ufficialmente oggi per i cattolici di rito ambrosiano): nella Prima Lettura si coglie tutta la profondità del passo dal Libro del Deuteronomio, con Mosè che parla al popolo ebraico nella professione di fede tra le più commosse del Vecchio Testamento, indicando la terra promessa e affidandosi al Signore che ha accompagnato Israele nei tormenti e nei sacrifici durante la schiavitù in Egitto.

La Seconda Lettura della Santa Messa oggi in diretta su Rai 1 vede un’altra professione di fede, quella di San Paolo a Cristo nella sua lettera ai Romani: «“Gesù è il Signore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo». Chiunque invoca il nome di Gesù e di Dio di fatto sarà salvato, annuncia l’Apostolo convertito sulla strada di Damasco. Infine, il Vangelo di oggi che il sostituto di Papa Francesco leggerà ai pellegrini radunati in Piazza San Pietro: è il passo di Luca che parla delle tentazioni del Diavolo nel deserto contro Gesù. I 40 giorni passati dal Signore si riflettono nei 40 giorni di durata della Quaresima verso la Pasqua di Resurrezione.

