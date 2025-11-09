La diretta tv della Santa Messa su Rai 1 oggi 9 novembre 2025 e video streaming: come seguire il rito, quali sono le letture e il Vangelo del giorno

SANTA MESSA RAI 1 DALLA CATTEDRALE DI ACERRA

La Santa Messa Rai 1 di oggi, domenica 9 novembre 2025, sarà trasmessa in diretta tv dalla cattedrale in Piazza Duomo di Acerra (Napoli) e presieduta dal vescovo Antonio Di Donna, il quale al termine della funzione benedirà i mezzi agricoli, chiudendo così la due giorni di preghiera e riflessione – organizzata dalla diocesi locale e dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei – sulla valorizzazione e l’equa distribuzione dei doni della terra, ma anche sul rispetto dell’ambiente e il supporto ai lavoratori delle campagne.

Se il mondo è il nostro tempio, allora dobbiamo imparare ad averne cura, come predicato anche da Gesù. Ma il tempio è anche il luogo in cui incontriamo Dio. Infatti, il Vangelo di oggi (Gv 2,13-22), ci mostra Gesù che denuncia con forza l’uso distorto della “casa del Padre”.

Il brano ci invita a riconoscere Gesù come il punto di incontro vivo tra Dio e l’umanità, a riflettere sul senso vero del culto e a valutare i tempi della nostra vita, affinché abbiano spazio per Dio e non abbiano preso il sopravvento cose secondarie.

SANTA MESSA RAI 1: DIO FONTE DI VITA E GUARIGIONE

Le letture di oggi convergono su un messaggio: Dio è fonte di vita che rigenera e abita in coloro che lo accolgono e la sua presenza nel credente e nella comunità è fonte di guarigione, crescita e santità. La prima lettura, dal libro del profeta Ezechiele, offre un’immagine potente della salvezza offerta da Dio descrivendo il tempio a Gerusalemme e un fiume che da lì scaturisce: dove arriva l’acqua, cioè dove giunge la presenza di Dio, tutto rinasce. Ma la vita nuova che Dio dona non solo ci rinnova dentro, ma si estende e porta frutto anche fuori di noi.

Nella seconda lettura, tratta invece dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, questi usa l’immagine dell’edificio o del tempio per descrivere la comunità cristiana: non è fatto di pietre, ma di persone unite nella fede. Il fondamento è Cristo e lo Spirito di Dio abita nei credenti, per cui il corpo e la vita stessa dei cristiani diventano quindi sacri, inviolabili. Quindi, chi danneggia questo tempio (la comunità o le singole persone), si mette contro Dio.

DIRETTA SANTA MESSA RAI 1, COME SEGUIRLA IN TV E VIDEO STREAMING

La trasmissione in diretta tv della Santa Messa Rai 1 avrà inizio alle ore 10:55. Per chi non potesse accedere al canale televisivo o trovarsi fisicamente alla cattedrale di Acerra (Napoli), è disponibile anche la diretta streaming tramite RaiPlay. La piattaforma della Rai permette infatti di seguire la cerimonia su vari dispositivi, come smartphone, tablet o computer. La regia dell’evento è affidata a Simone Chiappetta, mentre la telecronaca sarà curata da Orazio Coclite.