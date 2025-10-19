La Santa Messa di canonizzazione oggi 19 ottobre 2025 con Papa Leone XIV: chi sono i 6 nuovi Santi della Chiesa, da Bartolo Longo al vescovo Maloyan

RAI 1, TV 2000 E CANALE 21: LA GRANDE DIRETTA PER LA MESSA DI CANONIZZAZIONE CON PAPA LEONE XIV

Si apre oggi in Vaticano una grande giornata di festa e preghiera per la Santa Messa di canonizzazione di 6 nuovi Santi della Chiesa di Dio, celebrati da Papa Leone XIV in comunione con l’intera comunità cristiana e con le varie diocesi mondiali di provenienza dei 6 Beati che giungono a Roma in occasione dell’anno giubilare.

Pizzaballa “Palestina-Israele, serve cambio di leadership”/ “La pace la faranno i giovani: noi la prepariamo”

La Santa Messa in programma alle ore 10.30 presso la Cappella Papale della Basilica di San Pietro sarà trasmessa eccezionalmente su Rai 1, sulla tv della CEI Tv2000 e su Canale 21, la storica emittente che ogni anno manda in diretta le celebrazioni dal Santuario di Pompei. Tra i 6 nuovi Santi della Chiesa vi è infatti anche Bartolo Longo, laico fondatore del Santuario del Rosario a Pompei e iniziatore della celebre Supplica alla Madonna.

Papa Leone, un libro inedito scritto quando era priore/ “Ci farà scoprire meglio la sua spiritualità”

In concomitante diretta tra la Campania e la Santa Sede, la Santa Messa di canonizzazione sarà seguita poi alle ore 12 dall’Angelus con Papa Leone XIV con l’ormai consueto appello di pace rilanciato sui vari teatri di guerre mondiali.

Appuntamento dunque alle ore 10.30 con la possibilità non solo della diretta tv sui canali predetti, ma con sempre l’opzione della diretta video streaming sulle varie piattaforme esistenti: da RaiPlay a Blu2000 fino al sito online di Rai 1-RaiPlay, con ovviamente la pagina YouTube di Vatican News che trovate a fondo pagina.

PAPA LEONE XIV DA MATTARELLA/ Amare “ciò che si è”, la svolta che vale mille riforme

CHI SONO I 6 NUOVI SANTI DELLA CHIESA DI DIO: DA BARTOLO LONGO A VINCENZA MARIA POLONI

Il Beato Bartolo Longo è certamente in Italia il personaggio più “noto” all’interno dei 6 nomi oggi protagonisti della grande Santa Messa su Rai 1 per la prima grande canonizzazione dopo l’evento del 7 settembre scorso dove Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono stati proclamati Santi della Chiesa. Laico originario della Puglia, giunto a Napoli nel 1863, Bartolo Longo è dedito al culto mariano assieme alla moglie con la quale fondò il Santuario della madonna del Rosario a Pompei, oltre alla Congregazione delle Suore del Rosario.

Su precisa volontà di Papa Francesco che approvò l’atto finale di canonizzazione per Bartolo Longo, la comunità di pellegrini mariani che ogni anno affolla il Santuario in occasione della Supplica alla Madonna, l’atto di preghiera scritto proprio dal prossimo Santo Bartolo Longo.

Assieme a lui Papa Leone XIV proclamerà questa mattina al termine della Santa Messa anche altri 6 nuovi Santi della Chiesa, a cominciare dal vescovo di Mardin (Turchia) Ignazio Maloyan, ucciso martire durante il massacrante genocidio degli armeni cristiani ad inizio Novecento.

Nuovo Santo sarà anche Pietro To Rot, padre di famiglia e martire catechista della Papua Nuova Guinea, arrestato e ucciso tramite esecuzione con veleno per aver perseverato nel suo ministero durante la Seconda Guerra Mondiale. Papa Leone XIV proclamerà Santa anche Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell’Istituto Sorelle della Misericordia, carisma da lei profuso con l’assistenza di bisogni fino al giorno della sua morte nell’Ottocento.

Gli ultimi tre Beati che oggi 19 ottobre 2025 diventeranno Santi della Chiesa sono la fondatrice delle Suore Ancelle di Gesù in Venezuela, Carmen Rendiles Martinez, vicinissima i poveri e devota al cuore del Signore. Maria Troncatti diverrà Santa da suora missionaria infermiera durante la Prima Guerra Mondiale, partita poi per l’Ecuador per servire la promozione della fede cristiana nelle popolazioni della selva amazzonica.

Santo anche Jose Gregorio Hernandez, laico impegnato nell’aiuto dei bisognosi, ricordato come il “medico dei poveri” in Venezuela. Per conoscere tutte le storie e le cause di canonizzazione ecco il link biografie e notizie del Dicastero delle Cause dei Santi.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA SANTA MESSA RAI 1 CON PAPA LEONE XIV