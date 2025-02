TORNA LA DIRETTA SANTA MESSA SU RAI 1 CON PAPA FRANCESCO: LE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO E L’ANGELUS IN VATICANO

La Porta Santa, i “pescatori di uomini” e il valore delle Forze Armate: si rinnova questa mattina su Rai 1 la Santa Messa con Papa Francesco, per l’occasione in diretta video streaming dal Vaticano in “sostituzione” delle consuete celebrazioni che ogni domenica mattina vengono diffuse dalla RAI per accompagnare i fedeli impossibilitati a recarsi nelle rispettive parrocchie. Come spesso accadrà nell’Anno Santo 2025, la Santa Messa su Rai 1 vedrà protagonista la Basilica di San Pietro (e la Piazza antistante) per celebrare le varie giornate dedicate ai Giubieli organizzati dalla Chiesa Cattolica.

Roma, sale sull'altare della Basilica San Pietro e lancia 6 candelabri/ Video: 40enne denunciato e rilasciato

Per la domenica di oggi 9 febbraio 2025 sono le Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza ad essere al centro dell’incontro con il Santo Padre, preceduto appunto dalla Santa Messa in piazza San Pietro e con al termine anche la recita dell’Angelus del Signore. Appuntamento alle ore 10.30 con la diretta Rai 1 e video streaming RaiPlay e anche sul classico canale YouTube del Vaticano, le celebrazioni con Papa Francesco vedranno l’arrivo nella Santa Sede delle varie delegazioni di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e ogni elemento legato alle forze armate, tanto italiani quanto internazionali. Appena un mese e poco più dall’apertura della Porta Santa in San Pietro, l’arrivo dei pellegrini a Roma è costante e in aumento verso i tantissimi appuntamenti indicati dalla Bolla di Indizione del Giubileo 2025: per la Santa Messa di oggi il tema dell’Anno Santo si interseca con le Letture del giorno in cui svetta il Vangelo di San Luca sulla chiamata vocazionale di Gesù ai pescatori e futuri Apostoli Simone (poi San Pietro), Giacomo e Giovanni. In quel «siate pescatori di uomini» risiede la centralità della vita offerta alla testimonianza del Bene, del Signore, del Destino Buono finale.

GIUBILEO 2025/ Indulgenze e remissione della pena, il senso di una grazia

IL GIUBILEO DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA: PAPA FRANCESCO TRA “PENA” E “ACCOGLIENZA”

Un destino che si lega a doppia mandata con i “depositari” della giornata di Giubileo prevista per oggi 9 febbraio 2025, ma anche con il rapporto costante che Papa Francesco ha introdotto in questi anni di Magistero con gli “ultimi” della società rappresentati dai detenuti in carcere. Il Giubileo delle Forze Armate è infatti anche un richiamo al valore solido della “pena” unito all’abbraccio accogliente e carico di perdono che ogni società civile deve provare a mettere in pratica davanti ad un mondo dove invece non sembra esserci parte per la “benevolenza” e la “seconda occasione”.

Papa Francesco, video Udienza Giubilare 2025/ “Incontro con Gesù cambia prospettiva umana nel sogno di Dio”

Come scrivono benissimo sul portale della Polizia Penitenziaria in occasione della Santa Messa su Rai 1 per il Giubileo delle Forze Armate, il passaggio di migliaia di fedeli nella Porta Santa aperta da Papa Francesco ci rende tutti pellegrini: la vicinanza ai detenuti è un ulteriore richiamo che la Chiesa fa a tutti, forze di polizia comprese, per ricordare il valore centrale del perdono assieme al rispetto e la libertà (tanto delle vittime dei reati, quanto di chi li commette effettivamente). In attesa dell’omelia e dell’Angelus di oggi dopo la Santa Messa, lo stesso Papa Bergoglio appena prima di aprire la Porta Santa nel Carcere di Rebibbia aveva scritto così ai detenuti del carcere di Sollicciano: «Accogliamo tutti Gesù che nasce e riempie i nostri cuori di fiducia e di speranza».

ECCO QUO SOTTO LA DIRETTA VIDEO PER POTER VEDERE SANTA MESSA E L’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO