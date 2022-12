SANTA MESSA VIGILIA NATALE 2022/ Diretta video Papa Francesco: la notte di Gesù

SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE 2022: DIRETTA VIDEO, LA NOTTE DELLA NATIVITÀ

«Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore»: il Vangelo di San Luca rende in poche parole il riaccadere continuo della solennità della Natività celebrata nella Santa Messa della Notte di Natale 2022 con Papa Francesco. Come da tradizione si rinnova in Vaticano la celebrazione eucaristica che “racchiude” poi tutte le altre Sante Messe nelle chiese di tutto il mondo: la Santa Messa della Vigilia con Papa Francesco, sebbene denominata dalla Santa Sede “Messa della Notte di Natale” viene celebrata alle ore 19.30 confermando la recente tradizione iniziata durante la pandemia Covid-19. «L’orario scelto per la Messa in Vaticano, nel tardo pomeriggio, consentirà anche di poter mantenere una presenza più contenuta nella celebrazione, evitando dunque gli assembramenti», spiegavano un anno fa dal Vaticano per “giustificare” l’anticipo della Santa Messa della Vigilia di Natale con Papa Francesco. Si è comunque scelto questa formula non volendo eliminare del tutto le precauzioni per la pandemia, nonostante l’indirizzo dettato sia comunque l’eliminazione degli obblighi di mascherina e Green Pass (non solo in Vaticano ma anche in tutte le chiese d’Italia).

Santa Messa di Natale, Rai 1/ Diretta video da Roma: "Senza amore vince la paura"

Appuntamento dunque alle ore 19.30 in diretta tv su Rai 1 e Tv2000 – e in video streaming sul canale YouTube di Vatican News – con la Santa Messa della Vigilia di Natale per celebrare quella che dalla mezzanotte in poi è a tutti gli effetti la Natività del Signore. «Un tempo – l’Avvento – in cui, preparando il presepe per il Bambino Gesù, impariamo di nuovo chi è il nostro Signore; un tempo in cui uscire da certi schemi, da certi pregiudizi verso Dio e i fratelli. L’Avvento è un tempo in cui, anziché pensare ai regali per noi, possiamo donare parole e gesti di consolazione a chi è ferito, come ha fatto Gesù con i ciechi, i sordi e gli zoppi»: lo ha detto Papa Francesco nell’Angelus dove ha benedetto i “Bambinelli” del Presepe in Vaticano, invocando l’aiuto della Madonna affinché ci prenda per mano «come mamma, ci prenda per mano in questi giorni di preparazione al Natale e ci aiuti a riconoscere nella piccolezza del Bambino la grandezza di Dio che viene». Un Santo Padre che solo pochi giorni fa davanti alla Statua della Madonna nel giorno dell’Immacolata Concezione si è commosso pensando all’orrore della guerra sparso in diverse parti del mondo: così nell’Angelus ha ricordato quell’invocazione spiegando, «ora benedico i “Bambinelli”, cioè le statuine di Gesù Bambino che voi, cari bambini e ragazzi, avete portato qui e che poi, tornando a casa, metterete nel presepe. Vi invito a pregare, davanti al presepio, perché il Natale del Signore porti un raggio di pace ai bambini del mondo intero, specialmente a quelli costretti a vivere i giorni terribili e bui della guerra, questa guerra in Ucraina che distrugge tante vite, tante vite, e tanti bambini».

Santa Messa Natale Canale 5/ Diretta video streaming "Oggi dono della vita immortale"

L’OMELIA DELLA MESSA VIGILIA DI NATALE 2021 CON PAPA FRANCESCO

«Nella notte si accende una luce. Un angelo appare, la gloria del Signore avvolge i pastori e finalmente arriva l’annuncio atteso da secoli»: così cominciava l’omelia della Santa Messa della Vigilia di Natale con Papa Francesco solo 12 mesi fa in Vaticano. In attesa di ricevere la benedizione e l’annuncio della Solennità del Natale del Signore, ripercorriamo il percorso proposto dal Santo Padre nella celebrazione del Natale 2021, quando ancora l’orrore della guerra in Ucraina sembrava solo un “timido spauracchio” di là da venire. Con la venuta del Signore nella notte di Betlemme, ricordano i Vangeli, si insiste sul “contrasto” tra la nascita di Gesù nell’umile capanna e la contemporanea nascita del Re dei Re: «Il Vangelo insiste su questo contrasto. Racconta la nascita di Gesù cominciando da Cesare Augusto, che fa il censimento di tutta la terra: mostra il primo imperatore nella sua grandezza. Ma, subito dopo, ci porta a Betlemme, dove di grande non c’è nulla: solo un povero bambino avvolto in fasce, con dei pastori attorno. E lì c’è Dio, nella piccolezza. Ecco il messaggio: Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta», sottolineava Papa Francesco nell’omelia dello scorso anno.

Santa Messa Vigilia Natale 2021/ Diretta video Papa: "Dignità al lavoro, basta morti"

Nella piccolezza di quel Bimbo c’è già tutto: la solennità del Natale del Signore è tutta in quel piccolo corpicino infreddolito e rifiutato dalle locande di mezza Giudea. Come diceva il Papa nella Santa Messa della Vigilia del 2021, «Nella sua piccolezza c’è tutto Dio. Riconosciamolo: “Bambino, Tu sei Dio, Dio-bambino”. Lasciamoci attraversare da questo scandaloso stupore […] Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale: la grazia della piccolezza. “Signore, insegnaci ad amare la piccolezza. Aiutaci a capire che è la via per la vera grandezza”». Accogliere e abbracciare quel “piccolo” significa amare in tutto e per tutto il creato da Lui generato: «Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo nei poveri. Sono loro i più simili a Gesù, nato povero. Ed è in loro che Lui vuole essere onorato». Osservando il Presepe, concludeva Papa Francesco nella Santa Messa della Vigilia, si può intravedere quella miracolosa unità “incarnata” in Gesù: «attorno a Gesù tutto si ricompone in unità: non ci sono solo gli ultimi, i pastori, ma anche i dotti e i ricchi, i magi. A Betlemme stanno insieme poveri e ricchi, chi adora come i magi e chi lavora come i pastori. Tutto si ricompone quando al centro c’è Gesù: non le nostre idee su Gesù, ma Lui, il Vivente. Allora, cari fratelli e sorelle, torniamo a Betlemme, torniamo alle origini: all’essenzialità della fede, al primo amore, all’adorazione e alla carità».

SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Per potersi preparare personalmente e spiritualmente alla Venuta del Signore in questo Natale 2022, sarà possibile seguire l’intera celebrazione della Santa Messa della Vigilia di Natale nelle consuete modalità messe a disposizioni dal Vaticano: diretta Tv su Rai e Tv2000 a partire dalle ore 19.30, in video streaming sul canale YouTube di Vatican News e con l’altra diretta streaming su RaiPlay (a questo indirizzo il Vaticano ha messo a disposizione il libretto ufficiale della Santa Messa della Notte di Natale). Avendo celebrato oggi la Santa Messa per la solennità del Natale, domani 25 dicembre Papa Francesco si “limiterà” alla Benedizione “Urbi et Orbi” dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12: il Santo Padre Francesco rivolgerà il Suo messaggio natalizio al mondo e impartirà la Benedizione “alla città e al mondo”.

La Sala Stampa del Vaticano ha reso poi disponibile l’intero calendario delle Sante Messe e Celebrazioni di Papa Francesco per il Natale/Fine Anno: dopo la Santa Messa della Vigilia oggi 24 dicembre e la Benedizione Urbi et Orbi domenica 25 dicembre, l’appuntamento con Papa Bergoglio è previsto già per lunedì 26 festa di Santo Stefano Protomartire con l’Angelus alle ore 12. Il calendario delle Feste liturgiche prosegue con la recita dei Vespri e del Te Deum sabato 31 dicembre 2022 alle ore 17: il Capodanno con Papa Francesco si celebra alle ore 10 con la Santa Messa in San Pietro per la Festa di Maria Santissima Madre di Dio, seguita alle ore 12 con l’Angelus e il Messaggio di pace. Da ultimo, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa per l’Epifania del Signore il 6 gennaio 2023 alle ore 10 in Vaticano: anche in questo caso, seguirà l’Angelus in Piazza alle ore 12.













© RIPRODUZIONE RISERVATA