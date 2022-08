Santa Monica/ Oggi 27 agosto si celebra la madre di Sant’Agostino

Santa Monica si celebra come ogni anno il 27 agosto. Dal momento che non è nota la data esatta della morte, Santa Monica viene ricordata nel giorno che precede l’anniversario della morte del figlio. Madre appunto di Sant’Agostino la Beata viene spesso raffigurata come una donna vedova che tiene in mano un crocifisso e che veste a lutto con un abito nero. Quest’ultimo a volte viene ornato da dei fiorellini dorati. La donna nella raffigurazione porta il capo coperto da un velo ocra. Il suo nome deriva dal greco con l’etimologia che la traduce in solitaria. Inoltre viene considerata la patrona e protettrice di donne sposate, madri e vedove.

Santa Monica, la vita della Beata

Santa Monica nacque nel 332 a Tagaste, la sua famiglia era cristiana e le trasmise la fede e la pietà, che le furono d’aiuto per correggere i suoi difetti, fra i quali spiccava la golosità. Monica una volta cresciuta andò in moglie a Patrizio, un uomo di indole buona ma che tendeva a essere irascibile e anche infedele, Monica riuscì a stargli accanto in modo irreprensibile, dando prova di estrema pazienza. Da Patrizio Monica ebbe due figli maschi (Agostino e Navigio) e una figlia femmina, di cui non si conosce il nome, di lei si sa solo che morì a Ippona in un monastero. Patrizio era un pagano, ma un anno prima di morire si convertì e ricevette il battesimo. Santa Monica ebbe una grande importanza nell’indirizzare il figlio Agostino, che per quanto da giovane si fosse dato al vizio e a una vita dissoluta forse anche per imitare i compagni conosciuti a Cartagine mentre studiava.

Monica però si prendeva cura del figlio, lo ospitò quando fondo a Tagaste una scuola perdonandogli i peccati che commetteva e i vizi. Agostino poi non riuscì a trarre il meglio da quell’esperienza, poiché la mancanza di disciplina dei suoi allievi lo indisponeva, quindi preferì andare a vivere prima a Roma e poi a Milano, dove incontrò sant’Ambrogio. Monica raggiunse il figlio a Milano, pregava Dio perché il ragazzo si convertisse, dopo alcuni anni finalmente le sue preghiere furono esaudite e Agostino ricevette il battesimo nel 387, a Pasqua. Pochi mesi dopo, Monica morì mentre si trovava con il figlio a Ostia, in attesa dell’imbarcazione che li avrebbe portati in Africa. Monica venne sepolta lì.

Gli altri Beati di oggi

Oltre a Santa Monica, il 27 agosto si ricordano il beato Domenico della Madre di Dio Barbieri, il vescovo San Cesario di Arls, la Beata Maria Pilar Izquierdo Albero, gli sposi e martiri santi Marcellino, Mannea e compagni, l’abate san Poemen, il Beato martire Ruggero Cadwallador, il vescovo Sant’Amedeo di Losanna, il sacerdote agostiniano Beato Angelo da Foligno, il sacerdote martire gesuita San Davide Enrico Lewis, il beato Ferdinando Gonzales Anon, i Beati Martiri Francesco di S. Maria e compagni, i vescovi san Gebardo di Costanza, San Giovanni di Pavia, San Guerrino di Sion, San Licerio e san Narno di Bergamo, il Beato Raimondo Martì-Soriano, San Rufo martire di Capua, il Beato Uldarico Guillaume religioso e Martire.











