Il giorno 13 Marzo di ogni anno si festeggia Santa Patrizia e i Santi Modesta e Macedonio, che furono martiri a Nicomedia, in Turchia. Si tratta della martire Patrizia, del marito e della figlia, che abbracciarono il culto cristiano in terra turca.

Santa Patrizia e Santi Modesta e Macedonio: una famiglia unita dalla fede nel Signore fino alla morte

Santa Patrizia è una delle protettrici di Istanbul, ma la sua vicenda è davvero molto incerta e si perde nel tempo: poche informazioni sicure sono giunte fino a noi, si crede che sia venuta al mondo nella città di Nicomedia, ma non si conosce la data precisa. Dal momento che è vissuta durante le persecuzioni di Diocleziano, si sta comunque parlando del IV secolo.

San Luigi Orione, 12 marzo 2025/ Oggi si ricorda il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza

La bambina, sin dalla tenera età, manifesta una profonda devozione a Dio, tanto da convertirsi al cristianesimo. Si innamora perdutamente del sacerdote Macedonio, che sposerà e da cui avrà una figlia, Modesta: l’intera famiglia sarà sempre devota alla religione cristiana, impegnandosi nella diffusione del credo durante le persecuzioni.

Santa Francesca Romana, 9 marzo 2025/ Oggi si ricorda la "matrona di Roma" e Patrona degli automobilisti

Santa Patrizia viene imprigionata: il primo ad essere trucidato è il marito, martire Macedonio, e la stessa sorte è prevista per madre e figlia, che decidono di non convertirsi e di morire per la propria fede.

Sagre e feste dedicate a Santa Patrizia

Santa Patrizia, da non confondere con la santa patrona di Napoli, è protettrice e Patrona di Istanbul (insieme a marito e figlia), dove il 13 di Marzo si organizzano numerose sagre in cui è possibile gustare piatti della cucina tradizionale turca.

Fra questi piatti, bisogna citare la zuppa di ortaggi con carne e riso, e il piatto di agnello condito con cipolla e carote.

Sono tante le attrazioni che si possono visitare a Istanbul, la città dei tre imperi e dei due continenti, fra cui la celebra basilica fatta costruire dall’Imperatore Giustiniano, ricca di minareti, tombe monumentali e mosaici.

Altre bellezze architettoniche sono la Moschea Blu e i Palazzi, ricchissimi di mosaici realizzati con lapislazzuli e pietre preziose.

San Giovanni di Dio, 8 marzo/ Oggi si celebra il Patrono degli infermieri e degli ospedali

Gli altri Santi del giorno

Il 13 marzo, oltre ai Santi Patrizia, Modesta e Macedonia: San Rodrigo di Cordova, Santa Cristina Martire in Persia. Inoltre, il 13 Marzo si celebra il tredesin de Marz, la festa dei fiori della città di Milano.