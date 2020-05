Santa Rita, festa in diretta streaming video/ Messa senza fedeli e niente processione

Pubblicità

Festa di Santa Rita in streaming a causa dell’emergenza coronavirus. La popolare celebrazione, che coinvolge tantissimi fedeli a Torino, si adegua alle necessità di sicurezza legate alla pandemia, quindi il programma è stato ripensato completamente. Non ci sarà benedizione, né è prevista la distribuzione delle rose, che però possono essere richieste sul sito srita.it alla segreteria del santuario per la spedizione a casa. La Veglia solenne oggi, giovedì 21 maggio 2020, sarà presieduta dal parroco-rettore e trasmessa in diretta video streaming alle 21 sullo stesso sito. Al termine la statua si affaccerà sulla piazza deserta, quindi le campane potranno suonare a festa e si accenderà il fuoco. Il Santuario ricorda che proprio ciò avvenne nella notte della morte di Santa Rita, «quando il popolo di Cascia accese dei falò sulle alture attorno alla valle di Cascia e Roccaporena». Domani 22 e sabato 23 maggio l’accesso al santuario sarà possibile solo se è stata effettuata la prenotazione online dal sito srita.it nelle fasce orarie 6-18.

FESTA SANTA RITA, MESSA SENZA FEDELI E NIENTE PROCESSIONE

Una volta arrivati al santuario, i pellegrini dovranno mostrare ai volontari la ricevuta della prenotazione per accedervi. Peraltro, l’accesso dal portone di bronzo di Santa Rita sarà contingentato. Lungo il marciapiede attorno all’isolato del complesso parrocchiale potrebbe formarsi una fila, ma con l’aiuto dei volontari i fedeli potranno seguire un percorso guidato che li condurrà davanti alla statua per una breve preghiera. Secondo quanto riportato da La Stampa, bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di un metro e mezzo e indossare la mascherina di protezione. Domani alle ore 12 il parroco pronuncerà la supplica a Santa Rita in unione col santuario di Cascia in video streaming sul sito. L’unica celebrazione della giornata si terrà alle 21, al posto della processione.

L’arcivescovo Cesare Nosiglia presiederà quindi l’unica Messa in santuario, con i soli volontari presenti. La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv su Rete 7 (canale 12) e in streaming video sul sito srita.it. «Le celebrazioni solenni e la benedizione delle rose saranno rimandate al momento in cui potremo ripartire senza restrizioni», ha dichiarato don Roberto Zoccalli, parroco del rettore del Santuario di Santa Rita.





