Santa Rosalia/ Video, il 4 settembre si celebra la patrona di Palermo

Il 4 settembre è il giorno durante il quale la chiesa cattolica festeggia Santa Rosalia, vergine appartenente alla famiglia dei Sinibaldi, vissuto nel XII secolo. La sua data di nascita è incerta, collocata intorno al 1130 circa: la sua nascita fu preannunciata dalla visita di un angelo che predisse l’arrivo nella famiglia Sinibaldi di una rosa senza spine, particolarità dalla quale derivò il suo nome Rosalia. La bambina fu cresciuta in tutte le agiatezze e frequentò fin da piccola la corte del re Ruggero. Divenne ben presto una ragazza molto bella e fu notata dal conte Baldovino che, dopo aver salvato il re dall’attacco di un animale selvaggio, chiese in sposa proprio Rosalia. La sera prima delle nozze, però, Rosalia pettinandosi vide l’immagine di Gesù nello specchio e per questo decise quale sarebbe stato il suo futuro: il giorno dopo si presentò alle nozze con le bionde trecce tagliate e annunciò la sua volontà di prendere i voti. Entrò, quindi, nel monastero del SS. Salvatore a Palermo ma i genitori e il promesso sposo erano soliti recarsi in visita per riuscire a convincerla ad abbandonare il convento per riprendere il suo posto in società e concludere il matrimonio. Così Rosalia decise di allontanarsi anche da quel convento e lasciò alle suore una croce di legno e una lettera in greco da consegnare alla sua famiglia alla visita successiva. Andò così a vivere in una grotta nei terreni paterni vicino a Santo Stefano Quisquina e vi rimase per altri dodici anni, fino a quando la regina Margherita di Navarra le diede la possibilità di rientrare a Palermo e di andare a vivere in un’altra grotta sul Monte Pellegrino. Qui morì durante il sonno, nella pace e nella beatitudine, il 4 settembre del 1170.

Santa Rosalia, la patrona di Palermo

A Palermo, la città che la vide nascere e morire, c’è il più importante santuario a lei dedicato che è quello appunto di Santa Rosalia. Nell’iconografia classica viene raffigurata sempre con una corona di rose sul capo, il teschio in mano e il bastone da pellegrina. Spesso nelle immagini sacre che la rappresentano c’è anche la lucerna e la croce greca. Santa Rosalia viene considerata la patrona degli eremiti e dei religiosi ma anche la santa protettrice dalla peste, visto che una delle storie legate al suo nome racconta proprio di come riuscì a sconfiggere questa terribile malattia. La Santa, inoltre, è patrona della bellissima città di Palermo che ogni anno, in occasione del 4 settembre, le dedica una processione solenne caratterizzata dal lancio delle rose. Santa Rosalia, però, è anche patrona di Campofelice di Roccella, Bivona, Lentiscosa, Santo Stefano Quisquina e della regione Sicilia. Sempre legata alla santa, anche se in una data differente, è il cosiddetto u’ Fistinu, una settimana di festeggiamenti che però si svolgono a luglio. Durante questa occasione viene portata in giro per la città, a bordo di un carro trionfale, la statua della santa e il carro è seguito da un corteo di personaggi vestiti in costumi settecenteschi. A partire dal 1700 in processione vengono portate anche le reliquie della santa. Infine anche a Siviglia, in Spagna, la santa viene venerata ogni 4 settembre con una processione in costume.

Gli altri Beati di oggi

Nello stesso giorno di Santa Rosalia, il 4 settembre, vengono festeggiati anche Santa Candida di Napoli, San Fiachrach, San Giuseppe Patriarca, San Mosè, San Caletrico di Chartres, San Bonifacio I.

Video, la vita della Beata





© RIPRODUZIONE RISERVATA