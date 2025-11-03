Santa Silvia fu prima sposa e poi madre modello e crebbe suo figlio Gregorio nel segno della cristianità, fino a quando diventò un grande papa

Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno

Il 3 novembre di ogni anno, si celebra solennemente Santa Silvia, conosciuta per essere stata la mamma di San Gregorio Magno e un esempio di madre amorevole e donna caritatevole e pia.

Chi era Santa Silvia: modello di fede silenziosa che educò uno dei più grandi papi della Chiesa

Nata intorno al 520 a Roma, nonostante discendesse con molta probabilità dalla gens Octavia, la donna proveniva da una famiglia umile e aveva due sorelle, che saranno in seguito dichiarate anch’esse sante, Tarsilia ed Emiliana.

All’età di 18 anni Silvia si sposa con Gordiano, un ricco senatore romano della gens Anicia, alla quale apparterrebbe anche San Benedetto: vissero in una elegante dimora sul Celio, la villa degli Anici e, dalla loro felice unione, nacquero due figli, uno dei quali di nome Gregorio, che nel 590 diventerà papa e sarà soprannominato Magno per il suo prezioso contributo nella conversione dei Longobardi.

Si narra che Silvia chiese a San Benedetto di benedire Gregorio e l’uomo le predisse in quello stesso momento un grandioso futuro per il figlio.

Quando nel 573 divenne vedova, Silvia si ritirò in una casa semplice e rustica sull’Aventino, nota come Cella Nova e si dedicò completamente alla preghiera, alla cura dei bisognosi e alla meditazione.

La pia donna mai dimenticò suo figlio Gregorio, che nel frattempo si era ritirato come un eremita nella casa paterna trasformata in un monastero dedicato a Sant’Andrea (dal quale partirono molti monaci per predicare la parola di Dio in tutta Europa): Silvia ogni giorno, infatti, cucinava un pasto per Gregorio facendoglielo recapitare, timorosa per la cagionevole salute dell’uomo messa a dura prova dall’esistenza eremitica da lui scelta.

Il 3 novembre, dopo aver avuto la gioia di vedere Gregorio nelle vesti di pontefice, Silvia muore e viene seppellita, accanto alle sue sorelle, nel monastero di Sant’Andrea, circondata da dipinti che la ritraggono con tra le mani una croce e un libro recante la scritta “vive la mia anima e ti loderà e i tuoi giudizi mi aiuteranno”.

