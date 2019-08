Santa Teresa Benedetta della Croce/ Video, si celebra oggi 9 agosto la martire

Chi è Santa Teresa Benedetta della Croce

Santa Teresa Benedetta della Croce era in realtà Edith Stein, nata a Breslavia (attualmente Wroclaw) una cittadina polacca che al tempo della sua nascita, nel 1893, era ancora sotto la giurisdizione tedesca. Edith Stein proveniva da una famiglia ebrea ed era dotata di una intelligenza particolare e molto sviluppata che le consentì di poter brillantemente concluder il ciclo di studi nonostante un anno di fermo causato dalla sua decisione di trasferirsi dalla sorella Elsa ad Amburgo. Edith continuò gli studi nell’università cittadina prima e poi si trasferi in quella di Gottinga dove insegnava Edmund Husserl, famoso filosofo del tempo; grazie alle sue grandi doti Elsa fu notata proprio da Husserl che le propose di fare con lui la tesi di laurea che poté prendere con lode solamente nel 1915 dopo un anno di fermo causato dallo scoppio della prima guerra mondiale.

Divenne quindi assistente ed interprete di Hasslerl fino al 1921 quando, colpita a un normalissimo fatto (una donna che con le sporte della spesa entrava in chiesa a pregare) ed unita alla casuale lettura dell’autobiografia sulla vita di Santa Teresa decise di abbandonare l’ateismo e di convertirsi al cattolicesimo presso le suore domenicane dove si indirizzò alla vita di parziale clausura. La Stein si rese subito conto della deriva dell’ascesa di Hitler e scrisse a papa Pio XI e al suo segretario di stato, il futuro papa Pio XII, di non restare nel silenzio e di far sapere al mondo le persecuzioni tedesche contro gli ebrei. Nel 1934 la Stein divenne carmelitana a tutti gli effetti con il nome di Teresa Benedetta della Croce e per essere protetta dalla minaccia nazista fu trasferita nel convento di Echt in Olanda. Vi rimase fino al 1942 quando, a causa della ferma presa di posizione dei Vescovi olandesi, Hitler decise di deportare anche gli ebrei olandesi convertiti che erano fino ad allora considerati come cristiani e quindi risparmiati. Teresa Benedetta della Croce fu trasportata ad Auschwitz dove, insieme alla sorella Rosa, fu uccisa nelle camere a gas e successivamente cremata.

Santa Teresa Benedetta della Croce, la canonizzazione

Nel 1989 Edith Stein come Santa Teresa Benedetta della Croce fu canonizzata come martire di fede da Giovanni Paolo II che il 1 ottobre del 1999 la elevò a Compatrona d’Europa insieme a Caterina da Siena e Brigida di Svezia come testimone ed esempio dell’integrazione e delle speranze dell’intera Europa; proprio per questa ragione non ci sono città italiane che l’hanno elevata a patrona della propria città.

