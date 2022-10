Santa Teresa del Bambin Gesù/ Oggi, 1 ottobre si celebra la sua vita di sacrifici

Santa Teresa del Bambin Gesù si celebra come ogni anno il primo giorno di ottobre. Esiste una versione liturgica tradizionale che si celebra il primo ottobre di ogni anno insieme a una forma straordinaria che attiene all’antico rito romano tenuta il 3 ottobre. I fedeli si riuniscono in preghiera per richiedere alla Santa di intercedere e far ottenere delle grazie i situazioni davvero difficili. Santa Teresa del Bambin Gesù è considerata infatti una figura di sostegno fondamentale per tutti coloro che nei momenti più duri della vita cercano aiuto e conforto.

Oggi è infatti considerata la patrona dei missionari e protettrice di tutte le malattie infettive tra cui l’Aids. La sua festa viene sentita particolarmente in Francia, a Santa Fe e nel Collegium Russicum. La giornata inizia con la messa solenne dedicata alla Santa dove viene ricordata la sua vita piena di sofferenze e sacrifici. In seguito i fedeli si riuniscono nelle strade del paese fino a sera all’insegna di balli, canti e occasioni di intrattenimento.

Santa Teresa del Bambin Gesù, la vita della Beata

Santa Teresa nacque ad Alencon il 3 gennaio del 1873 che rimase presto orfana di madre e crebbe insieme al padre e alle sorelle. A 14 anni la giovane manifesta la volontà di entrare in un monastero di Carmelitane ma a causa della sua giovane età non può farlo. Dopo tante preghiere e suppliche riuscì ad indossare i panni delle suore Carmelitane nel 1890 con il nome di Teresa del Bambin Gesù. Trascorsero nove anni pieni di sacrifici e fatiche fino a quando la salute di Teresa cominciò a cedere. Mori dopo una lunga sofferenza a causa di tubercolosi il 30 settembre a soli 25 anni circondata dalle suore del convento che la accudirono fino alla fine. Venne beatificata il 29 aprile del 1923 da Papa Pio XI e dichiarata ufficialmente Dottore della Chiesa nel 1997 da Giovanni Paolo II.

Santa Teresa diviene quindi una figura fondamentale per la Chiesa che riconosce il dolore patito dalla giovane per amore di Cristo. La sua breve esistenza infatti è dedicata completamente a duri lavori nel convento che a lungo andare privano la Santa delle forze ed espongono il suo corpo a diverse malattie. Per questo oggi viene invocata da tutte le persone che hanno bisogno di una protezione per la salute e invocano l’intercessione del Dottore della Chiesa. Teresa dimostra ai cristiani che Dio ha predisposto per ciascuno un piccolo sentiero e che non è importante la realizzazione attraverso grandi cose ma la semplicità. Il suo insegnamento di umiltà e devozione a Dio viene considerato un esempio da seguire per tutta la comunità religiosa.

Gli altri Santi del giorno

Il primo ottobre si celebrano anche San Romano il Melode confessore, San Bavone di Gand eremita, il religioso Beato Luigi Monti, Beato Antonio Rewera martire, Beato Alvaro Sanjuan Canet sacerdote, San Vasnolfo monaco, San Nicezio di Treviri vescovo, San Remigio di Reims arcivescovo, Beato Giovanni Robinson martire, San Piatone di Tournai sacerdote e i Santi Verissimo, Massimo e Giulia.











