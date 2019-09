Santa Teresa di Calcutta/ Il 5 settembre si celebra l’incarnazione della carità

Il giorno 5 settembre si festeggia la ricorrenza di Santa Teresa di Calcutta. La Santa viene oggi considerata come l’incarnazione della carità evangelica e il suo ruolo ha ricevuto apprezzamenti in tutte le religioni. Agnes Gonxha Bojaxhiu, vero nome della Santa, nacque il 26 agosto 1910. Visse felice fino a 8 anni e dopo la sua famiglia si trovò in una serie di difficoltà economiche che le portarono dei problemi. Quando è giovane la ragazza inizia a far parte delle attività di Skopje, la città di nascita. Qui si occupa di teatro e di assistenza ai poveri. In questo periodo però la Santa riceve delle notizie dall’India e, in particolare, da alcuni missionari che lavorano in Bengala.

Teresa, raggiunta la maggiore età di 18 anni, decide di entrare a far parte delle Suore di Loreto. Subito dopo viene invitata a Dublino dove riceve il velo di postulante e inizia il suo studio dell’inglese. L’anno successivo la suora riceve l’incarico di andare a insegnare geografia. La suora impara il bengali e poi va a fare l’infermiera dove entra in contatto con i poveri e gli ammalati. Il 10 settembre 1946 mentre si reca a Darjeeling la suora sente che dedicarsi a poveri e bisognosi è la sua missione di vita e così lascia il collegio della suore di Loreto e fonda la Congregazione delle Missionarie della Carità. Dalla fondazione della Congregazione, le opere di carità di Madre Teresa fanno di lei un vero esempio di carità cristiana in tutto il mondo. Quando decise di trasferirsi a San Gregorio al Celio a Roma con le sue sorelle, scelse il pollaio dei monaci camaldolesi, una costruzione con il pavimento fatto in cemento visto che lei riteneva che fosse già fin troppo per lei e per le suore. Lei era povera ma nonostante questo aveva deciso di condividere tutto quello che aveva con i poveri e i diseredati. Il 5 settembre 1997 ella morì a Calcutta, costantemente impegnata nel lavoro di assistenza di poveri e bisognosi. Ricevette anche il Nobel per la Pace e fu nominata Santa della Chiesa Cattolica.

Santa Teresa di Calcutta, le feste in suo onore

Ogni 5 settembre a Calcutta si festeggia Santa Teresa. Nella Cattedrale di Nostra Signora del Rosario si tiene la Santa Messa dove ogni anno sono lodate le virtù cristiane della suora e il suo grande coraggio. In questo giorno sono tanti i pellegrini che, da tutto il mondo, visitano la tomba della Santa presente in una piccola Cappella. Qui i fedeli rendono omaggio alla santa e si raccolgono in preghiera in commemorazione delle sue opere.

Calcutta si trova in India e, nello specifico, nel Bengala Occidentale. Il luogo ha tanti monumenti e siti storici importanti, come il Victoria Memorial Hall, che è il più grande edificio costruito in ricordo della Regina Vittoria e l’Howrah Bridge, il sesto ponte più alto al mondo. Nella città c’è anche il Maidan, un bellissimo parco in stile inglese. Calcutta ha moltissimi luoghi spirituali, tra cui il Belu Math e la tomba di Santa Teresa.

Gli altri Beati di oggi

In questa data ricorrono anche altre celebrazioni di santi e beati, in particolare Sant’Alberto di Butrio, San Pietro Nguyen Van Tu, Giuseppe Hoàng Luong Canh, San Quinto di Capua e i Santi Urbano, Teodoro, Menedemo e compagni.

La vita della Beata





© RIPRODUZIONE RISERVATA