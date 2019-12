Santa Tracker, dov’è Babbo Natale?/ Su Google il percorso per seguire Santa Claus

Babbo Natale al passo con i tempi: si è armato di GPS per farsi localizzare in giro per il mondo. Lo ha aiutato Google con Santa Tracker, il progetto con cui il colosso di Mountain View celebra il Natale. Come ogni anno, ha creato una piattaforma ricca di attività e giochi, ma permette anche di scoprire dov’è Babbo Natale. Quest’anno però c’è una novità: è possibile chiedere all’Assistente Google aggiornamenti sulle ultime notizie dal Polo Nord. Santa Tracker ha fatto il suo debutto nel 2004 per cambiare la notte della Vigilia di Natale di grandi e piccini. Si tratta infatti di un percorso interattivo che permette di seguire Babbo Natale mentre gira il globo distribuendo regali. Quindi i bambini potranno localizzare Santa Claus nel suo viaggio di consegna dei doni e capire perché si fa attendere. Google però ha arricchito la piattaforma con delle novità. Ci sono infatti molti giochi per vivere il countdown divertendosi.

SANTA TRACKER, DOV’È BABBO NATALE? SU GOOGLE IL SUO PERCORSO

Tra i giochi che si accompagnano al Santa Tracker c’è la corsa alle renne, gioco nel quale bisogna raccogliere quanti più pacchetti regalo possibile, ma potete divertirvi anche con la battaglia di palle di neve o con lo scatto del pinguino, in cui si deve scivolare lungo lastre di giacchio. Oltre a poter localizzare Babbo Natale, ci si può scattare un selfie insieme a lui o creare un elfo. Ma Santa Claus è protagonista in queste ore anche negli altri servizi di Google, in effetti non potrebbe essere diversamente. Il colosso di Mountain View ha curato i consueti doodle natalizi, mentre su Google Earth dà la possibilità di cimentarsi in un quiz sulle tradizioni culinarie in varie zone del mondo. Invece all’Assistente di Google potete chiedere di essere aggiornati sulle ultime notizie dal Polo Nord. Poi magari con Santa Tracker date un’altra occhiata al percorso di Babbo Natale per capire se si sta avvicinando…

